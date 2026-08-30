Bild и The Telegraph описали возможные сценарии нападения России на страны НАТО 6 30.08.2026, 7:20

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Кремль рассчитывает, что подобные атаки не приведут к существенным ответным мерам.

На Западе все чаще звучат опасения о том, что Владимир Путин не хочет мирных переговоров и планирует очередную эскалацию, причем не только в Украине, но и против стран НАТО. «Медуза» собрала то, о чем пишут западные СМИ.

Источники The New York Times утверждают, что президент РФ поставил целью на 2026 год «развал НАТО и ЕС изнутри».

Собеседники Bloomberg, близкие к Кремлю, говорят, что Путин рассматривает возможность усилить удары баллистическими ракетами или даже (в крайнем случае) применить тактическое ядерное оружие в Украине.

В офисе Зеленского считают, что Москва может готовить новое наступление на Киев и Чернигов. На этой неделе Москву впервые с начала войны внезапно посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф — по одной из версий, его миссией было предостережение Кремля от нападения на страны НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что видит признаки подготовки эскалации, и ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности как Украины, так и всего европейского региона.

Немецкий Bild и британский The Telegraph описали во многом похожие потенциальные сценарии открытой или завуалированной агрессии Кремля в отношении НАТО и Евросоюза.

Список Bild

Подводная атака

Россия обладает специализированными подразделениями и подлодками, способными атаковать критически важную инфраструктуру на морском дне. Потенциальными целями могут стать электрические и интернет-кабели, трубопроводы и различные морские установки.

В случае одновременной атаки на несколько объектов неизбежны серьезные перебои со связью, энергоснабжением и торговлей. А выявить источник диверсии оперативно очень трудно.

Нарвский сценарий

Эксперты уже на протяжении нескольких лет не исключают, что в городе Нарва на границе Эстонии и России может повториться тайная российская операция, подобная той, которую Кремль провел в Крыму в 2014 году.

В городе внезапно появляются вооруженные «зеленые человечки» без опознавательных знаков, провоцируются беспорядки, активизируются сепаратисты — а Кремль до последнего отрицает какую-либо причастность к этому.

Агрессия в Балтийском море

Готланд (принадлежит Швеции) и Аландские острова (принадлежат Финляндии) неоднократно фигурировали в возможных сценариях военных действий. Контроль над Готландом создает угрозу одному из важнейших транспортных узлов в Балтийском море.

Эксперты называют вполне возможным внезапное нападение России с целью размещения на Готланде систем ПВО и противокорабельных ракетных комплексов. Это может значительно осложнить переброску войск НАТО в страны Балтии.

Арктическая тревога

Еще одной потенциально кризисной точкой на карте считается архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Он находится под суверенитетом Норвегии (член НАТО), но в соответствии с международным договором имеет особый статус. Это позволяет России вести хозяйственную деятельность на архипелаге — у нее там есть собственный поселок Баренцбург.

Эксперты опасаются, что Кремль может спровоцировать кризис на архипелаге — обвинить Норвегию в нарушении договора и попытаться занять стратегически важные пункты. Шпицберген находится в нескольких сотнях километров от Кольского полуострова, где базируются важные объекты Северного флота России, в том числе морские ядерные силы сдерживания.

Балтийский кошмар

Сувалкский коридор (узкая пограничная зона между Польшей и Литвой протяженностью в 100 километров) — наиболее уязвимое место и самая вероятная точка для прямого столкновения между Россией и НАТО.

С одной стороны коридора — Беларусь, с другой — российский эксклав, Калининградская область. При стремительном вторжении из Беларуси в сторону Калининграда российские войска отрежут страны Балтии от остальной территории Евросоюза.

Список The Telegraph

«Крымский сценарий»

Нападение Кремля на соседние государства НАТО по образцу аннексии Крыма считается наиболее обсуждаемым вариантом из тех, что есть на рассмотрении у Владимира Путина, пишет газета.

Этот сценарий предполагает, что «активисты» (российские агенты под прикрытием) будут организовывать протесты по поводу сфабрикованных притеснений этнического русского меньшинства в таких городах, как эстонская Нарва и латвийский Даугавпилс. Под прикрытием этих «протестов» российские военные без опознавательных знаков пересекут границу и захватят контроль над ключевыми городами.

В теории НАТО окажется в затруднительном положении: это российская атака или проявление уличной демократии? И пока альянс медлит, Россия введет войска для «поддержания мира». Проблема этого сценария заключается в том, что дважды повторить один и тот же трюк сложно. «Если на улицах Нарвы появятся аналоги крымских «зеленых человечков» 2014 года, их просто расстреляют», — пишет The Telegraph.

Прямое нападение на соседнее государство

Худший и наименее вероятный сценарий. Он выглядит примерно так: одновременное вторжение из Беларуси и Калининградской области с перерезанием Сувалкского коридора, а также высадка российских десантников на шведском Готланде.

В результате три балтийских государства будут отрезаны от остальной части НАТО как по суше, так и по воздуху. Российские беспилотники уничтожают изолированные балтийские и союзные войска, и российские войска быстро продвигаются к Риге, Таллину и Вильнюсу.

Эксперт по России Марк Галеотти говорит, что к такому сценарию велась широкая подготовка: «Если российские войска перейдут границу с Эстонией, все знают, как действовать». Российские силы вторжения будут атакованы, а против их тыловых подразделений будут задействованы военно-воздушные и ракетные силы НАТО.

Нашествие

Сценарий, эксплуатирующий момент неопределенности. Например, российский вертолет совершает «аварийную посадку» на границе с Калининградом из-за проблем с двигателем. Для возвращения экипажа на территорию Польши или Литвы отправляется безоружная «спасательная группа».

Даже если она быстро отступит, Россия продемонстрирует способность безнаказанно проникать на территорию НАТО. Существует множество вариаций сценария «потерянного вертолета», в том числе уже происходивших случаев, когда ракеты и беспилотники «случайно» пролетают над Украиной и терпят крушение в Польше, Румынии и Молдове.

Такими инцидентами Россия дает понять, что может нанести более серьезный ущерб, а также пытается вселить страх в западных политиков и уменьшить их уровень поддержки Украины.

Ложный флаг

Эксперты говорят, что Кремль накапливает захваченные или сбитые украинские беспилотники, чтобы позже использовать их для провокации — создать видимость того, массированный авиаудар Украины по России провалился, а дроны приземлились на прифронтовой территории.

Заманчивой целью для такого удара может стать Польша, где уже наблюдается рост антиукраинских настроений. Этот сценарий более правдоподобен, чем Нарвский, и может иметь желаемый политический эффект. Но неясно, как Россия может использовать его для подрыва НАТО.

Саботаж в Европе

Кремль уже демонстрировал свою способность проводить диверсии по всей Европе, часто выбирая в качестве целей страны, которые менее подготовлены к этому, чем непосредственные соседи.

Например, к числу таких подозрительных инцидентов относится случай с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпцига. Если Путин ищет способ проверить НАТО, следующим логичным ходом будет приказ об операции, которая приведет к жертвам: например, сход поезда с рельсов или бомбардировка завода, пишет газета.

Но такие операции чреваты риском, поскольку могут спровоцировать силовой ответ.

«Предположим, беспилотник, летящий вблизи аэропорта Схипхол или Шарль-де-Голль, сталкивается с пассажирским самолетом и приводит к гибели 200 или 300 мирных жителей на территории НАТО. Внезапно возникает необходимость в ответных мерах, гораздо более решительных, чем те, которые мы наблюдали ранее. Внезапно происходит эскалация, которой не хотела бы ни одна из сторон», — рассуждает профессор российской политики в Королевском колледже Лондона Сэм Грин.

Кибератака

В теории системные кибератаки считаются основанием для применения статьи НАТО о коллективной обороне. Но по своей природе их трудно установить, и непонятно, какие ответные меры принимать. Гипотетическая атака, выводящая из строя компьютерные системы переливания крови Национальной службы здравоохранения, приведет к гибели людей.

Но такие атаки не обязательно должны быть фатальными. Обвал фондовой биржи, сеющий панику, или закрытие ключевого аэропорта могут вызвать масштабные неудобства, влияющие на принятие политических решений.

По мнению экспертов, Кремль рассчитывает, что подобные атаки не приведут к существенным ответным мерам.

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