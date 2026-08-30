закрыть
1 сентября 2026, вторник, 2:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В аэропорту Минска массово задерживаются вылеты в Россию и Турцию

  • 30.08.2026, 11:51
  • 4,522
В аэропорту Минска массово задерживаются вылеты в Россию и Турцию

Вал задержек пришелся на эту ночь.

В Национальном аэропорту Минск задержаны вылеты в Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, ночью наблюдался вал задержек на фоне атак дронов.

На утро 30 августа, согласно табло вылетов, задержаны рейсы из Минска в Москву, Санкт-Петербург, Дубай и Анталью.

Так, ночной рейс «Аэрофлота» в московский аэропорт Шереметьево перенесен с 2.30 на 14.00, а самолет Flydubai отправится в Дубай в 20.30 вместо 3.40. «Белавиа» перенесла рейс в петербургский Пулково с 16.15 на 19.40, в московский Домодедово — с 17.40 на 19.20.

До этого ночью в аэропорту произошел вал переносов рейсов на фоне прилетов дронов в Россию — Минобороны РФ сообщало об около 500 сбитых беспилотниках. Росавиация информировала об ограничении на использование воздушного пространства в ряде аэропортов.

Одна из пассажирок застала задержку рейсов в минском аэропорту и рассказала, что они были «отменены с двух часов ночи из-за закрытия воздушного пространства».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран