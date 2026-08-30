В аэропорту Минска массово задерживаются вылеты в Россию и Турцию
- 30.08.2026, 11:51
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Вал задержек пришелся на эту ночь.
В Национальном аэропорту Минск задержаны вылеты в Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, ночью наблюдался вал задержек на фоне атак дронов.
На утро 30 августа, согласно табло вылетов, задержаны рейсы из Минска в Москву, Санкт-Петербург, Дубай и Анталью.
Так, ночной рейс «Аэрофлота» в московский аэропорт Шереметьево перенесен с 2.30 на 14.00, а самолет Flydubai отправится в Дубай в 20.30 вместо 3.40. «Белавиа» перенесла рейс в петербургский Пулково с 16.15 на 19.40, в московский Домодедово — с 17.40 на 19.20.
До этого ночью в аэропорту произошел вал переносов рейсов на фоне прилетов дронов в Россию — Минобороны РФ сообщало об около 500 сбитых беспилотниках. Росавиация информировала об ограничении на использование воздушного пространства в ряде аэропортов.
Одна из пассажирок застала задержку рейсов в минском аэропорту и рассказала, что они были «отменены с двух часов ночи из-за закрытия воздушного пространства».