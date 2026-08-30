«Если бы в Беларуси сметана столько стоила, я бы поливал драники слезами» 20 30.08.2026, 12:15

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Белорусскую сметану заметили в магазинах ОАЭ.

Белорусскую сметану «Брест-Литовск» заметили на полках в магазинах ОАЭ. Фотографию в Threads опубликовал пользователь mega_pavlik. В комментариях белорусы обсудили такой «дикий» ценник, пишет «Зеркало».

«Беларусы, вот скажите мне, цена на сметану нормальная или это дикий оверпрайс?», — задался вопросом автор публикации.

На ценнике видно, что баночка сметаны жирностью 20% стоит 30,75 дирхам, что около 25 рублей, сметана жирностью 15% — 26,50 дирхам — это почти 22 рубля. В Беларуси такая же сметана жирностью 20% стоит 3,75 рубля, 15% — 3,23 рубля.

Фото: @mega_pavlik

В комментариях пользователи попытались найти объяснение такому высокому ценнику:

«Так это в ОАЭ. Оверпрайс конечно, если бы это продавалось в деревне Дубай Брестской области. А так наценка в 7 раз за то что ее в пустыню привезли».

«Всегда интересно, как продукт с коротким сроком годности успевают доставить за тысячи км от производства, еще и раскидать по магазинам».

«Если бы в Беларуси сметана столько стоила, то я бы поливал драники бабку и колдуны слезами».

«Зарплаты сравните и узбагойтесь. Сколько стаканов сметаны вы купите за зарплату в ОАЭ и сколько в РБ».

«Странно считать оверпрайсом кисломолочный продукт, доставленный в пустыню, в Дубай, покупательная способность жителей которого на порядок выше, чем в стране производства. Нормально он стоит, как должно в данном месте».

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