Названы 10 автомобилей с лучшим интерьером 7 30.08.2026, 12:38

6,096

Просто находиться внутри этих машин — уже удовольствие.

Интерьер автомобиля может как сделать каждую поездку приятной, так и полностью испортить ее. И в новом опросе автовладельцев Driver Power решили определить автомобили, в салонах которых водители чувствовали себя лучше всего.

О десятке лидеров списка, который получился в результате, рассказало издание CarWOW. В исследовании приняли участие более 100 тысяч британских автомобилистов. Именно на основе их отзывов и был составлен этот рейтинг комфорта автомобилей. Они расположены в списке с 1-го по 10-е место.

Hyundai Tucson

Первое место занял Hyundai Tucson. Этот семейный автомобиль отличается превосходным качеством отделки салона, уже в базовой комплектации оснащен цифровой панелью и большим мультимедийным экраном, а также предлагает огромный багажник. Правда, задние сиденья здесь не самой удобной формы, а подвеска кажется немного жестковатой.

Владельцы были в восторге именно от интерьера. Один из них отметил, что автомобиль «очень хорошо оснащен и комфортен», а другой описал его как «крайне удобный, с понятной приборной панелью и всеми привычными опциями уже в базовой комплектации». Еще один респондент добавил, что ему очень нравится «внешний вид и ощущения от машины».

Vauxhall Grandland

Второе место занял Vauxhall Grandland, и все благодаря своему удобному семейному салону. Внутри полно места – как на передних, так и на задних сиденьях. Его багажник немного больше, чем обычно в этом классе, а продуманные места для мелочей, в частности вместительные отсеки и регулируемые подстаканники, добавляют практичности в повседневной жизни.

Владельцы также положительно отзываются о салоне Grandland. Один из них похвалил его за «комфорт, подогрев сидений и руля, огромный багажник и действительно удобный задний ряд». Другой отметил: «Машина удовлетворяет все потребности – она просторная, уютная и практичная, а благодаря темной крыше выглядит солидно и обеспечивает удобную посадку за рулём».

Vauxhall Frontera

Тройку лидеров замыкает Vauxhall Frontera. Этот кроссовер отличается просторным салоном и плавной ездой. Однако сзади немного не хватает места для хранения вещей, при этом конкуренты стоят дешевле.

Владельцам салон Frontera пришёлся по душе. Один из участников опроса похвалил его «общий стиль», а другой отметил «габариты и комфорт, хорошую вместимость багажника, грамотно спланированную панель и простые в управлении кнопки».

MG HS

MG HS – это практичный семейный кроссовер с вместительным багажником, просторным задним рядом сидений и отличным соотношением цены и качества. С другой стороны, из-за его габаритов бывает сложнее парковаться на тесных площадках, а некоторые конкуренты предлагают более изысканный салон и более плавный ход.

«Я в восторге от качества сборки», – поделился один из владельцев MG HS. Другой описал его как «стильный, отзывчивый в управлении, он отлично держит дорогу и оснащен множеством помощников и технологий».

Ford Kuga

Следующим в списке идет Ford Kuga. Этот практичный семейный кроссовер дарит приятные ощущения от вождения, имеет приемлемую цену и щедрое базовое оснащение. Впрочем, у некоторых соперников салон отделан богаче, при этом у этой модели багажник несколько меньше, чем у основных конкурентов.

Это не помешало автовладельцам высоко оценить интерьер Kuga в опросе. Один из авторов отзыва отметил «высокий потолок, удобную высоту посадки и простор в салоне», а другой написал, что в нем «очень приятно просто находиться». Также модель получила высокую оценку за превосходную аудиосистему и хорошую комплектацию.

Peugeot 3008

Еще один семейный кроссовер получил высокие оценки за свой салон. Peugeot 3008 отличается эффектным дизайном, экономичными гибридными двигателями и качественной отделкой. Однако задние сиденья кажутся немного тесными, а мультимедийная система бывает не самой удобной в использовании.

Водителей особенно поразили дизайн, простор и удобство 3008-го. Один из владельцев отметил «общий дизайн и простор для автомобиля таких размеров», а другой добавил, что она «чрезвычайно комфортна для дальних поездок и очень просторна, а салон оборудован просто фантастически – все под рукой».

Peugeot 5008

Peugeot 5008 – это симпатичный семиместный автомобиль, который отличается своей практичностью. Просторный салон, сдвигаемые сиденья второго ряда и множество удобных ниш позволяют легко адаптировать его под пассажиров или багаж. А багажник объемом 348 литров даже при сложенных трех рядах сидений делает его идеальным для активной семейной жизни.

Владельцы особенно хвалят салон модели. Один из них назвал его «удивительным интерьером в машине, управлять которой – одно удовольствие», а другой отметил, что она «очень удобна и в ней достаточно места». Универсальность тоже отметили: «Автомобиль очень просторный и оставляет достаточно места для вещей, даже когда заняты все сиденья».

Volvo XC40

В список попал и Volvo XC40. Этот изысканный кроссовер плавно преодолевает дороги и предлагает немало места для пассажиров. Однако дизайн его салона уже начинает немного устаревать, экран мультимедиа иногда заставляет путаться в меню, а отдельные комплектации не оправдывают ожиданий.

Несмотря на это, водители высоко оценили салон XC40. Один из авторов похвалил «прекрасные сиденья с подогревом и все системы безопасности», а другой охарактеризовал его кратко: «Прекрасный, просторный и очень комфортный».

Peugeot 308

Этот хэтчбек считается одним из самых привлекательных в своем классе. И он впечатляет комфортом во время длительных поездок. Впрочем, автоматическая коробка передач иногда работает с небольшой задержкой, а базовые версии могут оказаться слишком дорогими.

Владельцы остались под впечатлением от автомобиля в целом, отметив его «стиль, салон, уютную кабину, классные технологии и удобную посадку». Другой водитель похвалил «красивый дизайн как внутри, так и снаружи, а также стиль и комфорт».

Tesla Model 3

И, наконец, Tesla Model 3. Этот электроседан – комфортный выбор с большим запасом места для ног сзади и просторным минималистичным салоном. Только учтите: если вы ищете максимальный комфорт, лучше выбирать версию Premium, ведь у неё более плавная подвеска, чем у базовой модели.

Водители не скупились на комплименты в адрес Model 3, особенно в отношении ее салона. Один из владельцев выделил «технологии, развлекательную систему, удобные сиденья, панорамную стеклянную крышу и общую интеграцию гаджетов». Другой отметил: «Вождение может быть не только практичным, но и увлекательным, и это прекрасно ощущается благодаря управляемости и доступным развлечениям. Звук и системы безопасности просто великолепны, я чувствую себя в безопасности и комфорте».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com