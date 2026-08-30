Армения окончательно развернулась от России к Европе 1 30.08.2026, 12:55

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Российское влияние на Ереван обнулили.

Армения готовится подать заявку на вступление в ЕС и может выставить России счет в 2 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Армянские власти объявили о начале процесса подачи официальной заявки на вступление в Евросоюз. В разведке назвали это финальным этапом разворота Еревана от Москвы в Европу.

Перед этим Россия ввела ограничения на ввоз армянских абрикосов, черешни, рыбы, воды «Джермук» и коньяка. Однако вместо уступок Армения начала искать новые рынки, а ЕС выделил стране десятки миллионов долларов в рамках «Плана роста».

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что паралич Евразийского экономического союза из-за действий России может стать началом конца ЕАЭС.

По данным СВРУ, если Москва попытается давить повышением цены на газ, Ереван может выставить ей счет примерно на 2 млрд долларов за размещение 102-й российской военной базы и управление железными дорогами Армении.

Мирное соглашение с Азербайджаном, открытие границ с Турцией и движение в ЕС фактически лишают Россию главных рычагов влияния на Армению.

Армения отвернулась от России

Напомним, недавно Армения вычеркнула Россию из списка стратегических союзников. В утвержденной программе правительства Армении на 2026-2031 годы РФ как стратегический союзник не упоминается.

Ранее мы сообщали, что Армения в ближайшее время официально подаст заявку на членство в ЕС. Пашинян уточнил, что всенародный референдум по евроинтеграции состоится после согласования дорожной карты с Брюсселем.

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