Стубб: Украина находится в самом сильном и благоприятном положении за все время этой войны 1 30.08.2026, 11:58

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Александр Стубб

Фото: Roni Rekomaa, Bloomberg

Киев действительно способен одержать победу.

Украина сейчас находится в самой сильной позиции за время полномасштабной войны с Россией – и способна одержать победу. В то же время Россия вряд ли сможет «потянуть» параллельно с агрессией против Украины ещё и агрессию против НАТО.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкому изданию Bild. Политик считает: ни огромные потери, ни экономический спад не способны заставить Россию прекратить войну, другое дело – возникновение реальной угрозы для кремлевского режима.

Стубб считает, что Украина сейчас сильнее, чем когда-либо ранее

Президент Финляндии заявил, что Украина сейчас – «в более сильном и лучшем положении, чем когда-либо ранее в ходе этой войны».

«Сегодня Украина находится в более сильном и лучшем положении, чем когда-либо ранее в ходе этой войны – в военном, политическом и финансовом плане».

Политик считает, что «Украина имеет преимущество, и она выиграет эту войну». Ведь «если выжить, если сохранить независимость, если остаться суверенным государством – вот это и есть победа».

Стубб убежден: оказывая поддержку Украине, Европа занимается не благотворительностью, она инвестирует в собственную безопасность.

«Мы, как в Германии, так и в Финляндии, должны осознать, что Украина — лучшая гарантия нашей безопасности в отношении России. Если Украина проиграет, проиграем и мы».

При этом президент Финляндии не верит, что РФ может нанести ядерный удар по Украине. В частности , из-за того, что против этого выступает Китай. По крайней мере , в этом Стубба заверил министр иностранных дел КНР во время встречи летом.

«Я поднял этот вопрос. И он сказал: «Мы никогда не позволим этому случиться». И я считаю, что это достаточно эффективный сдерживающий фактор», – поделился с журналистами Стубб.

Президент Финляндии не верит в агрессию РФ против НАТО

У Стубба спросили, что он думает о предупреждении немецкой разведки о том, что к 2029 году Россия будет способна атаковать территорию НАТО. Как выяснилось, политик настроен скептически.

«Если бы у кого-то был такой хрустальный шар – замечательно. Но я просто не вижу ни доказательств, ни фактов для этого», – заявил президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что не верит, что Россия «когда-либо захочет напасть на самый мощный военный альянс мира, НАТО».

«Я не говорю: «Расслабьтесь». Вы всегда должны готовиться к худшему, чтобы предотвратить это», – добавил он.

Объективных признаков подготовки России к нападению на страны НАТО, по мнению Стубба, пока не наблюдается.

«Во-первых, у меня есть данные разведки. А во-вторых, у нас есть средство сдерживания – и это средство сдерживания мощнее, чем у любой другой военной державы в мире. Оно основано на обычных вооруженных силах, ракетах и ядерном оружии. Ни одному государству мира нет смысла испытывать решимость этого альянса», – подчеркнул президент Финляндии.

Стубб убежден, что целью российской «информационной войны» является распространение страха в Европе.

«Россия хочет, чтобы мы, европейцы, сидели здесь и обсуждали: пойдет ли Россия на эскалацию? Применит ли Россия ядерное оружие? Нападет ли Россия на НАТО и Европу?» – сказал он.

Президент Финляндии видит лишь один способ эскалации, к которому может прибегнуть Россия.

«В настоящее время возможности России по эскалации довольно ограничены. Единственное, чем Россия еще может обострить ситуацию, – это мобилизация. И мобилизация, по моему мнению, имела бы внутриполитические последствия в России», – отметил политик, добавив, что Кремль может начать мобилизацию уже этой осенью.

На это указывают косвенные факторы.

«Если посмотреть на законы, которые они сейчас принимают – по сути, речь идет о закрытии границ и ограничении свободы передвижения, – это и является указанием на это. Ведь правда в том, что такими темпами они не смогут поддерживать свои военные усилия слишком долго», — говорит Стубб.

Свои слова он подтвердил цифрами. Если РФ набирает ежемесячно около 27 тыс. новобранцев, то ее потери на поле боя колеблются в пределах 30–35 тыс. военнослужащих.

«Таким образом, у них остается все меньше солдат в все более сложной ситуации... То, что они сейчас вдруг смогут мобилизовать силы для двух фронтов, – я просто не вижу», – поделился своими соображениями Стубб.

Он также упомянул об экономических проблемах, которые, впрочем, пока не заставили российского диктатора всерьёз задуматься о завершении войны.

«Я не верю, что Россия прекратит эту войну из-за экономического спада. Никогда не следует недооценивать, сколько экономических трудностей способны выдержать россияне. Ни инфляция, ни банковский кризис, ни уровень процентных ставок не положат конец войне – так же, как и большие потери российских солдат», – подчеркнул президент Финляндии.

В то же время он считает, что «последней каплей, которая может переполнить чашу, станет ощущение, что нынешний режим находится под угрозой» и что «уже сейчас Кремль находится в затруднительном положении».

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