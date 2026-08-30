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Навеяно косатками

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  • Виктор Шендерович
  • 30.08.2026, 12:10
  • 7,678
Навеяно косатками
Виктор Шендерович

Дедушка, тебе лучше помолчать.

Россия и США устроены, в политическом смысле, очень по-разному, но есть очевидная общая проблема: ни в Белом доме, ни в Кремле некому сказать хозяину дома: дедушка, тебе лучше помолчать… причем для тебя же лучше, ей-богу…

Вот дедушки и разговаривают.

Навеяно косатками, обитающими, как известно, в исчезнувшем с карты озере Онтарио.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

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