Экономист Игорь Липсиц рассказал, какое сложное решение придется принимать Кремлю 31.08.2026, 15:19

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Игорь Липсиц

Крах российской экономики уже близок.

Российский независимый экономист Игорь Липсиц ответил на вопрос, можно ли уже говорить о наступающем крахе российской экономики: «Еще не так, но близко к этому. Наступает период, когда Путину придется принимать какие-то очень нехорошие решения, то есть хороших решений у него уже не осталось, резервов у него уже нет, а что-то делать ему надо, потому что войну кончать он не хочет. Что ему делать теперь? Выбор такой паршивенький. Ему либо надо наложить руки на сбережения населения, что ему, конечно, делать не хочется, потому что из-за этого он поссорится со своим окружением».

О том, какие варианты остались у Путина в условиях экономического кризиса, эксперт рассказал в интервью ураинскому журналисту Александру Демченко на YouTube.

«Дело в том, что россияне распадаются на две группы. Первая группа — это нищие, а вторая группа — это супербогатые. Что такое супербогатые? Это примерно 3-5% вкладчиков Сбербанка, которые держат примерно 67 триллионов рублей сбережений, и у них на счетах по сто, по двести, по триста миллионов рублей. Это не богатства. Это заначка на черный день. Это те богатые олигархи, которые группируются вокруг Путина. Они основные капиталы давно вывели из России, но на случай, если застрянут в России, нужно какие-то деньги иметь. Эти деньги хранятся в Сбербанке. Если накладывать руки на сбережения, то это накладывать руки на деньги самых близких к режиму людей, поэтому ему страшновато это делать, но других источников нет», — описал ситуацию внутри страны-оккупанта Липсиц.

«Налоги поднять нельзя, деньги забирать у своих нехорошо и чревато бунтом ближайшего окружения, выпускать много денег можно, но тогда масса людей перестанет быть просто бедными, а станут нищие, потому что инфляция — это налог для самых бедных, а самые бедные уже с трудом выживают и не понимают, как жить. Картина такая, что у него практически единственный вариант остается: это переход от контрактной армии к частичной мобилизации. Это экономия денег, но с очень неприятными социальными последствиями», — резюмировал эксперт.

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