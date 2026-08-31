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Mark Formelle выпустил коллекцию с культовыми зданиями Беларуси

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  • 31.08.2026, 16:04
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Mark Formelle выпустил коллекцию с культовыми зданиями Беларуси

Любимые места страны теперь можно носить с собой.

Mark Formelle выпустил лимитированную капсулу «Архитектура Беларуси» со знаковыми достопримечательностями. По замыслу производителя, любимые места Беларуси теперь можно носить с собой, пишет Myfin.

Главной изюминкой коллекции стали изображения узнаваемых объектов белорусской архитектуры. За каждым принтом стоит осознанный выбор и ощущение от места. Так, в линейке представлены худи и свитшоты с железнодорожным вокзалом Бреста, Большим театром оперы и балета в Минске, Драматическим театром Гродно, Мирским замком и воротами Минска.

При создании принтов дизайнеры использовали тонкую линию, что позволило сохранить узнаваемость достопримечательностей, и при этом сделать изображения минималистичными. Такой подход отсылает к стилю архитектурной графики XX века, когда чертежи зданий становились самостоятельным искусством.

Предполагается, что худи могут подтолкнуть на новые мини-путешествия по изображенным на них местам. А для тех, кто сейчас далеко, свитшот с Мирским замком или Брестским вокзалом станет теплым и живым напоминанием о родных местах.

«Беларусь — страна удивительных контрастов, где вековые замки соседствуют с авангардной архитектурой XX века. Создавая эту коллекцию, мы хотели напомнить, что культурное наследие — это часть нашей повседневной жизни. Мы намеренно выбрали спокойную цветовую гамму и лаконичную подачу, чтобы эти толстовки стали любимой базовой вещью в гардеробе», — отмечают представители бренда.

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