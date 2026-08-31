Министр образования нашел виновных в переполненности первых классов 2 31.08.2026, 16:45

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К чему приводит «оптимизация» школ в Беларуси.

Накануне Дня знаний министр образования Андрей Иванец продолжает уверять родителей, что с системой образования в нашей стране все отлично и замечательно. А отдельные недостатки — это даже достоинства, если посмотреть с правильного ракурса. Ну, или сами же беларусы в создавшихся проблемах виноваты, пишет «Салідарнасць».

Например, переполненные первые классы Иванец объяснил тем, что учебные заведения переходят с двухсменного на односменный режим работы. А переходят, в свою очередь, потому что это «чувствительный вопрос для родителей»: читай, для вас же стараются.

Министр сообщил, что только 15% беларуских школ в новом учебном году будут учить школьников в две смены, а 85% — в одну. И потому, мол, директора ищут возможность «уплотнить» детей, и помещений может не хватать.

Правда, Иванец в своей привычной манере, видимо, забыл — с 2019 года постановлением Совмина и так были запрещены вторые смены для первоклассников. И для всех остальных классов, кроме 6-7 и частично 8-х (если там не было углубленного изучения предметов).

Кроме того, в последние несколько лет количество первоклассников в Беларуси неуклонно сокращается: если в 2021 году впервые за парты сели 118 тысяч детей, то в нынешнем — 87,5 тысяч. То есть, дело точно не в малышах.

Тогда в нехватке помещений, как уверяет министр? Отчасти. Но вот еще пара красноречивых цифр: только за последние пять лет в стране стало на 200 школ меньше. Ухудшилась и ситуация с учителями: если в 2019/2020 учебном году, с учетом совместителей, в системе общего среднего образования работали 111,2 тысячи человек, то в прошедшем — чуть больше 98 тысяч. В среднем на 10 учеников приходился один педагог.

И тут уж крутись — не крутись, обустраивай ранее не используемые помещения и детские сады под первоклашек или нет — но если работать некому, а нагрузка на учителей колоссальная, классы будут переполнены.

А относительно свободные, делятся опытом родители многих школьников — на противоположном конце города (если речь о Минске) или в другом населенном пункте (типично для сельской местности, где закрывают малокомплектные школы). По этому поводу в прошлом году правитель Беларуси высказался: мол, не проблема семье «подвезти детишек 5 километров», если эта семья «нашла возможность купить два-три автомобиля». Остальные, традиционно, видимо должны крутиться как-то сами.

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