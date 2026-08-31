Deutsche Welle: Россия может помочь хунте только в краткосрочной перспективе 2 31.08.2026, 17:34

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Фото: Reuters

Неудачный переворот в Нигере показал пределы российской помощи.

Неудачная попытка государственного переворота в Нигере продемонстрировала растущую зависимость военной хунты от России, но одновременно выявила слабость самой армии Нигера. Российская помощь позволила властям быстро подавить мятеж, однако не устранила причины недовольства военнослужащих и не приблизила страну к решению проблемы джихадистского насилия, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Во время попытки переворота в столице Ниамее часть военных захватила авиабазу 101 и попыталась продвинуться к президентскому дворцу и зданию государственного телевидения. В подавлении выступления участвовали бойцы российского «Африканского корпуса». Именно российские силы помогли властям Нигера вернуть контроль над авиабазой.

При этом российское присутствие оказалось эффективным прежде всего как инструмент защиты самой хунты. Эксперт по Сахелю Пап Ибрахима Кане назвал зависимость Нигера от Москвы «стратегической зависимостью» и заявил: «Без российской армии сегодня в Нигере было бы новое правительство».

Однако эта помощь не решает фундаментальных проблем страны. Армия Нигера продолжает годами воевать с джихадистскими группировками, которые регулярно атакуют военных и даже угрожают столице. Солдаты жалуются на нехватку вооружений, снабжения и транспорта, а также на низкие зарплаты. Большинство военнослужащих получает менее 150 евро в месяц.

При этом российский «Африканский корпус» сам не смог добиться перелома в борьбе с исламистами. Если бы российское присутствие действительно решало проблему безопасности, многолетний конфликт в регионе уже должен был бы пойти на спад.

Более того, помощь Москвы может лишь маскировать кризис. Россия берет на себя важные задачи по обеспечению безопасности режима, тогда как структурные проблемы армии остаются нерешенными.

«Российская поддержка может стабилизировать хунты только в краткосрочной перспективе», — отмечают авторы. Необходимость прибегать к иностранным силам показывает, что лояльность армии Нигера к Тиани уже нельзя считать гарантированной.

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