ВСУ в режиме «полной секретности» провели контрнаступление под Лиманом 5 31.08.2026, 18:26

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Украинские воины освободили 200 км².

Французский OSINT-исследователь Клеман Молен сообщил, что ВСУ успешно провели масштабную контратаку на Лиманском направлении. По его словам, операция еще продолжается, но уже сейчас можно говорить о серьезных результатах: Россия могла потерять около 200 км² территории или даже больше.

Молен отметил, что украинская сторона очень качественно соблюдала режим военной тайны. Благодаря этому операция не получила лишнего внимания в момент, когда российскому командованию еще нужно было срочно перебрасывать подкрепление.

«Это значит, что российское командование не отправило подкрепление в решающий момент два месяца назад, а они, очевидно, были необходимы. Теперь спасать что-либо уже слишком поздно. Около 200 км² или даже больше, поскольку бои продолжаются, находившихся под контролем РФ, на данный момент утеряны, при этом часть из них уже удерживается Украиной.

Это тяжелый удар по Кремлю, поскольку он еще сильнее усложнит наступление на Лиман и Изюм и даст время для обороны Славянска. Похоже, ситуация может улучшиться после месяцев крайне тяжелой обстановки, учитывая, что за оборону Славянска теперь отвечает 3-й армейский корпус», - добавил Молен.

Часть территории, которую ранее контролировала Россия, уже удерживается ВСУ. Молен ожидает, что в ближайшие дни результаты лиманского контрнаступления начнут публиковать различные проукраинские медиа.

Потеря территории на Лиманском направлении может еще сильнее усложнить российское наступление на Лиман и Изюм, а также дать Украине больше времени для подготовки обороны Славянска.

Официальных сообщений командования пока нет. Но сам факт, что российские подкрепления, по версии Молена, не были переброшены в критический момент, показывает: украинская сторона могла провести действия скрытно и навязать противнику неприятный темп.

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