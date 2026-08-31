Стало известно, почему Z-пропагандиста Киселева убрали из эфира 9 31.08.2026, 18:45

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Дмитрий Киселев

Случился конфликт.

Российского пропагандиста Дмитрия Киселева убрали из «Вестей недели» после конфликта с гендиректором ВГТРК. В дело пришлось вмешаться администрации президента

Как сообщили источники «Можем Объяснить», причиной смещения Киселева с поста ведущего главной итоговой программы на «России 1» стали не ее рейтинги, а проблемы во взаимоотношениях с коллегами и руководством. У пропагандиста возник конфликт с генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым.

В последнее время Киселев регулярно конфликтовал с сотрудниками программы, а работать с ним становилось все сложнее, говорят собеседники «МО» (на это же намекал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», первым сообщивший о грядущем отстранении). Несколько сотрудников уволились. В итоге ситуация дошла до конфликта Киселева со своим начальником Добродеевым.

После этого гендиректор ВГТРК, по словам собеседников, пожаловался на ведущего Алексею Громову — первому замглавы администрации президента и куратору госпропаганды. «Наказали таким образом: совсем увольнять не стали, но оставили программу, где у него практически нет подчиненных», — так источник «МО» описывает решение руководства.

При этом Киселев сохранил другую свою должность — он по-прежнему остается генеральным директором МИА «Россия сегодня». Как следует из изученных «МО» утечек, его зарплата в пропагандистском холдинге по состоянию на 2020 год составляла около 2 млн рублей в месяц — ровно вдвое больше, чем он получал в ВГТРК.

Версию об увольнении не из-за падения рейтингов подтверждают цифры. В апреле 2024 года средний рейтинг «Вестей недели» составлял 4,3, а в апреле 2026-го — 4,1. Об этом говорят данные единого телеизмерителя Mediascope, которые проанализировал «МО». Показатели программы снизились, но примерно сопоставимо с другими крупными телевизионными передачами. Резкого обвала аудитории у передачи Киселева не произошло.

«Вести недели» выходят на «России 1» с 2001 года. Киселев вел программу около 14 лет — с 2012-го. Летом 2026 года его сменил Евгений Попов. Киселев же будет вести авторскую программу «Киселев», которая будет выходить в формате телевизионной колонки. Ее первый выпуск запланирован на 6 сентября, она будет выходить сразу после «Вестей недели».

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