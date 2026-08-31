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Илья Шкурин вошел в символическую сборную чемпионата Польши

  • 31.08.2026, 14:33
Илья Шкурин вошел в символическую сборную чемпионата Польши
Илья Шкурин
Фото: gkskatowice.eu

Это произошло во второй раз.

Белорусский форвард «Катовице» Илья Шкурин вошел в состав 11 лучших после 6 тура Экстракласы, пишет bel.football.

Во встрече с «Гурником» белорусский нападающий «Катовице» отметился хет-триком и принес победу своей команды на 90+10 минуте — 3:2.

Оценка белоруса составила 9.3 балла.

Стоит отметить, что это второе попадание Ильи Шкурина в символическую сборную Экстракласы в сезоне-2026/27. Ранее футболист входил в 11 лучших после 2 тура.

Также 26-летний игрок с пятью голами вышел на второе место в списке бомбардиров польского элитного дивизиона.

30 августа «Катовице» выиграл у «Гурника» Забже (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Польши.

Беларусский форвард «гексы» Илья Шкурин отыграл матч целиком и отметился тремя голами (на 11-й, 90+1-й и 90+10-й минутах).

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