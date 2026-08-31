Илья Шкурин вошел в символическую сборную чемпионата Польши
- 31.08.2026, 14:33
Это произошло во второй раз.
Белорусский форвард «Катовице» Илья Шкурин вошел в состав 11 лучших после 6 тура Экстракласы, пишет bel.football.
Во встрече с «Гурником» белорусский нападающий «Катовице» отметился хет-триком и принес победу своей команды на 90+10 минуте — 3:2.
Оценка белоруса составила 9.3 балла.
Стоит отметить, что это второе попадание Ильи Шкурина в символическую сборную Экстракласы в сезоне-2026/27. Ранее футболист входил в 11 лучших после 2 тура.
Также 26-летний игрок с пятью голами вышел на второе место в списке бомбардиров польского элитного дивизиона.
30 августа «Катовице» выиграл у «Гурника» Забже (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Польши.
Беларусский форвард «гексы» Илья Шкурин отыграл матч целиком и отметился тремя голами (на 11-й, 90+1-й и 90+10-й минутах).