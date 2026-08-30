закрыть
1 сентября 2026, вторник, 2:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хет-трик Шкурина принес «Катовице» победу над «Гурником»

2
  • 30.08.2026, 22:18
  • 2,808
Хет-трик Шкурина принес «Катовице» победу над «Гурником»

Белорус забил два решающих мяча в добавленное время.

30 августа «Катовице» выиграл у «Гурника» Забже (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Польши, сообщает «Трибуна».

Беларусский форвард «гексы» Илья Шкурин отыграл матч целиком и отметился тремя голами (на 11-й, 90+1-й и 90+10-й минутах).

В последних 4 матчах Экстракласы на счету 27-летнего беларуса пять забитых мячей и одна голевая передача.

На данный момент «Катовице» с девятью очками идет третьим в турнирной таблице.

Отметим, что августе 2020 года Илья Шкурин поддержал протесты и отказался играть за сборную страны, пока у власти остается Лукашенко. В 2022 году белорус поддержал борющихся за свободу украинцев.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран