Хет-трик Шкурина принес «Катовице» победу над «Гурником»2
- 30.08.2026, 22:18
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Белорус забил два решающих мяча в добавленное время.
30 августа «Катовице» выиграл у «Гурника» Забже (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Польши, сообщает «Трибуна».
Беларусский форвард «гексы» Илья Шкурин отыграл матч целиком и отметился тремя голами (на 11-й, 90+1-й и 90+10-й минутах).
В последних 4 матчах Экстракласы на счету 27-летнего беларуса пять забитых мячей и одна голевая передача.
На данный момент «Катовице» с девятью очками идет третьим в турнирной таблице.
Отметим, что августе 2020 года Илья Шкурин поддержал протесты и отказался играть за сборную страны, пока у власти остается Лукашенко. В 2022 году белорус поддержал борющихся за свободу украинцев.