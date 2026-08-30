В Минске по дороге на вызов вспыхнула пожарная машина 2 30.08.2026, 21:04

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Кабина загорелась прямо во время движения.

Необычный инцидент произошел в Минске во время выезда спасателей на пожар в частном доме. По информации МЧС, при следовании по переулку Лошицкому загорелась кабина пожарного коленчатого автоподъемника.

Это произошло на улице Чижевских. Водитель успел выбраться из машины и не пострадал. Возгорание автомобиля ликвидировали сотрудники МЧС, его причина устанавливается.

Спасатели при этом продолжили работу на первоначальном вызове. В переулке Лошицком горел частный одноэтажный жилой дом с мансардой. Пожар ликвидировали, на месте работали шесть единиц техники МЧС.

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