Зеленский сообщил о новых контактах с командой Трампа

Зеленский сообщил о новых контактах с командой Трампа6
- 30.08.2026, 21:30
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Америка разделяет многие оценки Киева по ситуации на фронте.
Украина готовится к новому раунду переговоров с представителями президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
«Вместе с командой мы готовимся к новому раунду переговоров с представителями президента США. Завтра будет больше подробностей», — сказал украинский лидер.
По словам Зеленского, Киев делает все возможное, чтобы война не оставалась единственным вариантом дальнейшего развития событий.
Он также подчеркнул, что позиции Украины и США по ряду ключевых вопросов совпадают.
«Важно, что Америка разделяет многие наши взгляды на ситуацию — на ситуацию на фронте, на ситуацию с ударами. Надо быть активными, и именно так, активно мы и работаем — без выходных», — заявил Зеленский.