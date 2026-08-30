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Зеленский сообщил о новых контактах с командой Трампа

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  • 30.08.2026, 21:30
  • 1,692
Зеленский сообщил о новых контактах с командой Трампа
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Америка разделяет многие оценки Киева по ситуации на фронте.

Украина готовится к новому раунду переговоров с представителями президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Вместе с командой мы готовимся к новому раунду переговоров с представителями президента США. Завтра будет больше подробностей», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Киев делает все возможное, чтобы война не оставалась единственным вариантом дальнейшего развития событий.

Он также подчеркнул, что позиции Украины и США по ряду ключевых вопросов совпадают.

«Важно, что Америка разделяет многие наши взгляды на ситуацию — на ситуацию на фронте, на ситуацию с ударами. Надо быть активными, и именно так, активно мы и работаем — без выходных», — заявил Зеленский.

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