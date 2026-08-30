Анджелина Джоли тайно приехала в Украину 4 30.08.2026, 20:53

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АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ

ФОТО: GETTY IMAGES

Голливудскую звезду заметили сразу в нескольких городах.

В украинских соцсетях разгорелось бурное обсуждение возможного нового визита Анджелины Джоли в Украину. По сообщениям Telegram-канала «Типовий Львів», голливудскую актрису и посла доброй воли ЮНИСЕФ якобы видели сразу в нескольких регионах страны.

Сначала появилась информация, что звезда под охраной подъезжала к городу.

«Эксклюзивная информация: Анджелина Джоли в эти минуты подъезжает во Львов – наши подписчики говорят, что видели ее в сопровождении охраны», - сообщил местный паблик.

Позже появились кадры из Тернополя, где женщину, похожую на Джоли, засняли в одном из местных ресторанов.

«Иногда, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща», - не стал отрицать персонал заведения в Facebook.

На следующий день аналогичные кадры появились из Кременчуга Полтавской области - там ее заметили в кафе одного из торговых центров. Внимательные пользователи сети обратили внимание на характерную деталь: женщина на кадрах из Кременчуга была одета в такое же коричневое пальто, которое Джоли держала в руках во время пребывания в Тернополе.

Сам визит пока остается официально не подтвержденным - на своей странице в Instagram актриса молчит, как это было и во время ее предыдущих визитов.

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