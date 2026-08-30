Россиянка потеряла сознание в очереди за бензином 9 30.08.2026, 18:16

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Фото: AFP

Топливный кризис в РФ приобретает все более абсурдные формы.

В сети появились кадры, на которых россиянка снимает свою подругу с разбитым лицом на одной из АЗС в Челябинске, РФ.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», пострадавшая россиянка отметила, что получила травмы не в результате драки, а после того, как потеряла сознание в очереди за бензином.

«Меня никто не отп#здил, я просто устала ждать заправку и упала в обморок», — добавляет местная жительница на видео.

Из-за километровых очередей на АЗС в России местным жителям приходится часами стоять за топливом, а порой — даже в буквальном смысле сражаться за возможность его приобрести.

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