Что Путин засекретил в день визита главы ЦРУ 1 30.08.2026, 18:00

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ФОТО: AFP

Генерал СБУ объяснил загадочное совпадение.

Неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву совпал с появлением сразу трех закрытых указов Путина. Их содержание не раскрывается, а номера документов отсутствуют в открытой базе.

Может ли между этими событиями быть связь и о чем может говорить появление секретных указов именно в день визита главы ЦРУ? На этот вопрос в интервью сайту Charter97.org ответил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун:

— Я бы очень осторожно говорил о прямой связи между этими событиями. Мы действительно видим интересное совпадение. Последним опубликованным 24 августа указом Путина был указ №604, а 25 августа появились уже указы №608, №609 и №610. То есть документы №605, №606 и №607 в открытой базе отсутствуют. Их содержание неизвестно.

Но это еще не означает, что три закрытых указа появились именно в результате визита директора ЦРУ. В российской системе секретные указы были и раньше. Они могут касаться спецслужб, военных вопросов, кадровых решений, государственной тайны и других закрытых тем.

Тем не менее совпадение по времени заслуживает внимания. Особенно на фоне сообщений о возможной подготовке новых мобилизационных мероприятий и росте риска эскалации в отношениях с НАТО.

Если эти указы действительно связаны с военно-политической ситуацией, то вариантов может быть несколько. Это решения по мобилизации, дополнительные меры внутренней безопасности, работа спецслужб, защита критической инфраструктуры или какие-то закрытые кадровые и военные решения. Но пока это только версии. Содержания документов мы не знаем.

Я бы обратил внимание на другое. Если Вашингтон действительно получил разведданные о подготовке России к новому этапу войны или возможной провокации против стран НАТО, то главное сейчас не то, что написано в этих трех указах.

Нужно смотреть, появятся ли реальные признаки подготовки: движение резервов, изменения в системе комплектования армии, развертывание новых частей, переброска сил в Калининградскую область и к границам НАТО, усиление активности ГРУ и ФСБ в Европе.

Именно это будет настоящим показателем намерений Кремля.

Поэтому главный итог визита Рэтклиффа я бы сформулировал так: Соединенные Штаты могли приехать в Москву не для того, чтобы что-то предложить Путину, а чтобы дать ему понять: «Мы видим, что вы делаете. Мы знаем, что вы готовите. И не советуем переходить следующую красную линию».

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