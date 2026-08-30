На БЖД не хватает вагонов для гражданских грузов из-за военных перевозок

На БЖД не хватает вагонов для гражданских грузов из-за военных перевозок2
- 30.08.2026, 17:37
- 6,112
Платформы массово резервируют под заявки армии.
В конце августа 2026 года на Белорусской железной дороге возникла нехватка порожних исправных универсальных вагонов-платформ с настилом пола, доступных для подачи под погрузку. По информации Сообщества железнодорожников Беларуси, часть платформ выделена под выполнение воинских заявок либо зарезервирована для ближайших отправок. Из-за этого остальные грузоотправители получают меньше вагонов или вынуждены ждать их подачи.
Точное количество задействованных вагонов, станции погрузки, состав эшелонов и маршруты неизвестны.
По времени нехватка платформ совпала с проведением очередного мероприятия боевой подготовки. С 25 августа по 10 сентября Вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО. Второй этап должен пройти на российском полигоне Ашулук, где запланированы боевые стрельбы авиационных и зенитных ракетных подразделений.
Однако отправки на Ашулук объясняют лишь небольшую часть текущей потребности в платформах и не являются причиной возникшего дефицита, отмечают активисты. Остальные вагоны выделены под другие текущие либо будущие воинские заявки.
Вооружение и военную технику в эшелонах перевозят главным образом на вагонах-платформах. На них грузят танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, самоходные артиллерийские установки, инженерные машины и автомобильную технику. Личный состав, имущество, боеприпасы и горюче-смазочные материалы перевозятся в вагонах других типов. Вагоны со взрывчатыми материалами ставят в состав с соблюдением установленных норм прикрытия; в качестве вагонов прикрытия могут использоваться порожние вагоны либо вагоны с безопасными грузами.
Подобный дефицит фиксировался в сентябре 2021 года во время учений «Запад-2021» — тогда железная дорога открыто отказывала предприятиям из-за «государственного заказа по вопросам нацбезопасности».
При этом признаков переброски, сопоставимой по масштабу с январём-февралём 2022 года (накануне вторжения в Украину), в имеющихся данных нет. Нет признаков массового прибытия российских подразделений или накопления эшелонов, зафиксирован только сам факт нехватки платформ.