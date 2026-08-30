«Брэдли» превратили в носитель роя боевых роботов 30.08.2026, 17:25

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Армия США испытывает новую тактику применения бронетехники.

Американская армия испытывает новую тактику применения бронемашин «Брэдли», превращая их в носителей небольших наземных беспилотников. Речь идет о роботах, которые способны работать группами и выполнять разведывательные, ударные и задачи радиоэлектронной борьбы, пишет The War Zone (перевод — сайт Charter97.org).

Во время испытаний одна из «Брэдли» перевозила сразу пять таких беспилотников. Масса одного наземного беспилотника составляет около 32 кг. Робот оснащается сменными модулями и может использоваться для разных задач. В ударной конфигурации он получает боевую часть с ударным ядром и способен атаковать бронетехнику.

«Однако ударные функции — лишь один из вариантов. Дроны могут вести разведку, передавать данные, создавать помехи и использоваться в качестве ретрансляторов связи. В перспективе их рассматривают также для борьбы с другими беспилотниками», — пишут авторы.

Особый интерес представляет возможность применения беспилотников группами. По данным разработчика, операторы могут управлять сразу несколькими роботами, а встроенные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют им координировать действия.

«Наша ставка — на массовость: рои небольших наземных роботов способны создать для противника сразу несколько проблем, при этом обходясь в разы дешевле сложной военной техники», — заявил глава компании-разработчика Стивен Хоутон.

«Брэдли» уже испытывались в роли передвижного пункта управления беспилотными системами. Теперь бронемашина может одновременно доставлять роботов непосредственно к линии боевого соприкосновения.

Подобная концепция уже активно развивается в Украине, где наземные дроны применяются для атак на бронетехнику, разведки и огневой поддержки.

«Роботизированные рои уже пришли и останутся с нами», — заявил технический директор компании-разработчика Дрю Уотсон.

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