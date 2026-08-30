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В Беларуси обнаружили редчайшую летучую мышь

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  • 30.08.2026, 17:19
  • 3,310
В Беларуси обнаружили редчайшую летучую мышь

В Западной Европе этот вид практически исчез.

В нацпарке «Припятский» зафиксировали несколько видов редких летучих мышей. Чтобы наблюдать за ними, использовали современные ультразвуковые детекторы, рассказали в заповеднике.

За полевой сезон удалось записать более 18 тысяч эхолокационных сигналов. У каждого вида летучей мыши сигналы имеют свои частотные характеристики.

Учёные отлавливают летучих мышей с помощью специальных паутинных сетей, которые безопасны для животных.

Сейчас в нацпарке подтверждено обитание 10 видов рукокрылых из 19-ти, которые встречаются в Беларуси.

Специалистам попались три уникальных вида из Красной книги — широкоушка европейская, малая вечерница и ночница Брандта.

Широкоушка — очень редкий вид, который практически исчез в Западной Европе, так как ему необходимы особые условия для обитания — старые, малонарушенные леса, где много дуплистых деревьев и отслоившейся коры. В нацпарке как раз есть такие условия.

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