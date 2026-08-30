«Отстаньте от детей!» 11 30.08.2026, 16:34

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Белорусы отреагировали на новые правила досмотра в школах.

Новость о том, что с 1 сентября в белорусских школах начнут выборочно досматривать вещи учеников, родителей и других посетителей, вызвала бурную реакцию в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org.

Приводим некоторые комментарии:

— Я как человек, работавший в охране, скажу, что этих обыскивателей можно смело посылать куда подальше. Личный досмотр возможен только добровольно, обязать вас может только милиция, и то должны соблюдать процедуру. Если вы не даете согласия, то гражданские досмотр проводить не могут.

— Надеюсь, в 12-й школе в Мозыре такого не будет. Только хотя бы один раз — и всё, больше не будут смотреть.

— Это очередной дурдом, который придумали чиновники.

— Может, теракты надо предотвращать другими способами? А то, ну, как будто бы в наших школах нужно хотя бы работать с буллингом, не?

— Вряд ли это защитит. Помните истории, когда наркоту раскидывали возле школ? Работа психологов тоже не помогает, суициды как были, так и есть. Это следствие буллинга. По мне, всё это делается для отписки, реально не действует.

— В комментарии пример: бороться с буллингом, из-за которого как раз и происходит большинство школьных терактов, разговаривать с детьми и педагогами, смотреть за состоянием детей. А, ну конечно, нам же будет проще сумку обыскать, чем поговорить. Времени нет.

— У нас уже приезжала такая проверка. К нам приезжала милиция с металлоискателями. У меня они вытряхнули весь рюкзак и говорили, что у меня где-то телефон, потому что им нельзя было объяснить по-человечески, что у меня железный замок на рюкзаке. Ну и, конечно, они достали косметичку и при всём классе открыли. Тоже было не очень приятно.

— Кстати, не имеют права. Только милиция имеет.

— Я в школу иду или в тюрьму?

— Разве они имеют право досматривать вещи без законного представителя?

— А лучше бы сделали туалеты с туалетной бумагой и нормальных учителей.

— Что это за фигня? Не могут сделать нормальный туалет с нормальными дверями, а не обычной доской, а проверка — так сразу.

— Скоро в тюрьму превратится.

— Как же хорошо жили при СССР, такого дебилизма не было.

— В тюрягу пришел или в школу? Просто чиновники придумали досматривать всех — это как в тюряге.

— Вы бы лучше классы нормальные сделали и туалеты.

— Отстаньте от детей.

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