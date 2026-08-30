Белорусские пятиборки стали чемпионками мира в командном зачете

Белорусские пятиборки стали чемпионками мира в командном зачете3
- 30.08.2026, 16:08
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Победу принесла сумма результатов трех спортсменок.
Белорусские спортсменки завоевали золото чемпионата мира по современному пятиборью, который проходит в Китае. В командном зачете Виолетта Гуреева, Мария Гнедчик и Анастасия Орел набрали в сумме 4356 очков, сообщает onliner.
В индивидуальном турнире Гуреева заняла четвертое место, Гнедчик — шестое, Орел — десятое. Эти результаты позволили белорускам опередить команду Египта, набравшую 4347 очков. Бронза досталась спортсменкам из Великобритании.
В личном зачете чемпионкой мира стала венгерка Бланка Гузи.
Для сборной Беларуси это уже третья медаль турнира. Ранее Анастасия Орел и Мария Гнедчик выиграли женскую эстафету, а Евгений Орел и Виолетта Гуреева завоевали серебро в смешанной эстафете.