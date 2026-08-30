В Минске продали самую дешевую квартиру июля

В Минске продали самую дешевую квартиру июля1
- 30.08.2026, 16:19
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Такое сейчас встретишь нечасто.
Самой дешевой сделкой на рынке недвижимости Минска в июле стала однокомнатная квартира на ул. Болеслава Берута, 17/1. За объект площадью 33,2 кв. м в доме 1971 года покупатель заплатил всего $34 590. Стоимость квадратного метра составила $1 042, сообщает Realt.
При этом самая низкая цена квадратного метра зафиксирована в трёхкомнатной квартире на ул. Московская, 1. Объект площадью 63,4 кв. м был продан за $49 031, или всего $773 за квадратный метр.
А наиболее компактной квартирой стало однокомнатное жильё в «Минск-Мире» на ул. Леонида Щемелёва, 28. При площади всего 23,4 кв. м объект 2025 года постройки был продан за $86 455. Небольшая площадь при этом существенно повлияла на стоимость метра — он составил $3 695.