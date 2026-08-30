Украинский МиГ-29 уничтожил скопление российских оккупантов

Украинский МиГ-29 уничтожил скопление российских оккупантов1
- 30.08.2026, 15:44
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Позицию врага накрыли высокоточной авиабомбой.
Украинские пилоты истребителей МиГ-29 нанесли удар по месту сосредоточения российской пехоты.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», по данным предварительной разведки был обнаружен пункт скопления живой силы противника, и координаты были переданы экипажам Воздушных сил для нанесения удара.
В результате высокоточного поражения авиабомбой территория, на которой находился враг, была зачищена, а живая сила ликвидирована.
Видеозапись боевой работы украинской авиации опубликовал один из пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».