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Украинский МиГ-29 уничтожил скопление российских оккупантов

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  • 30.08.2026, 15:44
  • 3,988
Украинский МиГ-29 уничтожил скопление российских оккупантов

Позицию врага накрыли высокоточной авиабомбой.

Украинские пилоты истребителей МиГ-29 нанесли удар по месту сосредоточения российской пехоты.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», по данным предварительной разведки был обнаружен пункт скопления живой силы противника, и координаты были переданы экипажам Воздушных сил для нанесения удара.

В результате высокоточного поражения авиабомбой территория, на которой находился враг, была зачищена, а живая сила ликвидирована.

Видеозапись боевой работы украинской авиации опубликовал один из пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».

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