Эминем выставил на продажу свои самые редкие кроссовки 7 30.08.2026, 15:49

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Фото: Biography

Все деньги рэпер направит на помощь детям.

Эминем решил расстаться с частью своей коллекции кроссовок ради благотворительности. Рэпер выставил на аукцион более 100 пар обуви из личной коллекции, а все вырученные средства направят в благотворительную организацию, которая помогает детям и подросткам из неблагополучных семей, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В коллекции есть редкие модели Nike, Jordan, Adidas и PUMA. Каждая пара имеет оригинальную коробку и автограф Эминема. Некоторые кроссовки музыкант носил лично, что делает их особенно привлекательными для поклонников.

Одними из самых дорогих лотов стали две пары Air Jordan 3 «Slim Shady» Player Exclusive. Всего таких кроссовок было выпущено 45 пар перед выступлением Эминема на шоу Super Bowl в 2022 году. Их предварительная стоимость оценивается в $25–35 тыс. за пару.

Интерес к коллекции оказался высоким еще до завершения торгов. Некоторые лоты уже значительно превысили первоначальные оценки. Например, цена одной пары Nike Air Max 95 выросла с $25 до $1250 после двух десятков ставок.

«Сто процентов выручки от этого аукциона пойдут на поддержку Marshall Mathers Foundation», — заявил специалист Julien’s Auctions Митч Каба.

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