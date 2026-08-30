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В Венгрии пьяный мужчина угнал самолет и направился к АЭС

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  • 30.08.2026, 15:14
  • 7,082
В Венгрии пьяный мужчина угнал самолет и направился к АЭС
Фото: HVG

В небо подняли истребители.

В Венгрии правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угнал легкомоторный самолет Cessna 172 из аэропорта города Калоча.

Из-за приближения воздушного судна к атомной электростанции Пакш Вооруженные силы Венгрии подняли по тревоге пару истребителей JAS 39 Gripen, сообщили министр обороны Ромулуш-Рушин Шенди и местные СМИ.

Поскольку вокруг АЭС действует бесполетная зона — запрещено движение гражданской авиации в радиусе 3 км на высоте ниже 6000 м, — военные радары немедленно зафиксировали нарушение.

Полет продлился всего несколько минут и завершился аварийной посадкой на кукурузном поле недалеко от села Герен. При касании земли у самолета сломалось шасси, и он остановился, накренившись на крыло. Венгерские истребители обнаружили место падения и оставались в воздухе до прибытия вертолета и наземных спасателей.

После неудачной посадки угонщик покинул самолет и вышел на трассу, где попытался завладеть автомобилем водителя, остановившегося, чтобы ему помочь. Однако владелец авто помешал угону, и через несколько минут злоумышленника задержала полиция.

По информации правоохранителей, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения; также проверяется факт употребления им других веществ. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция взяла мужчину под стражу и инициировала его арест.

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