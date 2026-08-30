Бабье лето и первые заморозки: какой сентябрь ждать белорусам 30.08.2026, 14:09

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Температура окажется выше климатической нормы.

Лето плавно перетечет в осень – такой прогноз на сентябрь 2026 года дал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

Первый месяц нового сезона будет теплее обычного на 1–2°С.

По словам синоптика, температурная норма для белорусского сентября составит от +11°C по северо-востоку до +13°C по юго-западу страны. В сравнении с августом похолодает примерно на 5°С. Но не резко.

«Метеорологическое лето еще продлится полторы-две недели, пока среднесуточная температура держится на отметке +15°C и выше. Как раз в это время наступает молодое бабье лето», – отметил Дмитрий Рябов.

Осадки также ожидаются в пределах нормы. Только на северо-востоке Беларуси может выдаться немного больше дождливых дней – до 17. В остальных регионах – не более 11–15. Гроз почти не ожидается.

Также в предстоящем сентябре обещают от 140 до 180 часов, когда будет солнечно. Зато световой день за месяц сократится примерно на 120 минут – до 11 часов.

Синоптик также предупредил, что к концу сентября в северные и северо-восточные районы Беларуси могут прийти первые заморозки. Он порекомендовал понемногу доставать из шкафов осенние вещи, ведь утренняя и вечерняя прохлада станут заметнее.

Погода в начале недели

Последний день лета и начало осени отметятся контрастной погодой. Показатели температур будут в пределах нормы, рассказал синоптик Дмитрий Рябов, писала Tochka.by.

За семидневку успеют смениться атмосферные фронты. Но будет еще довольно тепло. Смену же сезонов подчеркнет неустойчивая атмосфера.

Последний летний день будет теплым. Но не обойдется без локальных кратковременных дождей. В понедельник скажется влияние области высокого атмосферного давления и малоактивного атмосферного фронта.

Ожидается переменная облачность с прояснениями, утром туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +9 до +12°C. Днем будет от +23°C по северу страны до +29°C по югу.

В День знаний небо также будет облачным с прояснениями, а в большинстве районов Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров ночью покажут от +9°C до +14°C. Днем на Витебщине ожидается +18°C, в Гомельской области – до +26°C.

Уже в среду, 2 сентября, область высокого атмосферного давления отодвинет зону дождей за территорию страны. Осадки уйдут, но останутся туманы и высокая влажность воздуха – до 80%. Ночью будет от +8 до +13°C, днем – от +19 до +25°C с севера на юг.

Погода на четверг и пятницу

В это время погодные условия станут определять очередные атмосферные фронты и влажные воздушные массы. В четверг возможны дожди и грозы, будет преобладать облачная с прояснениями погода.

Утром местами туман, ветер умеренный, ночная температура воздуха ожидается в пределах +10…+15°C, дневная – от +19 до +24°C.

В пятницу, 4 сентября, в большинстве районов также обойдется без дождей. Ветер может стать порывистым, но будет все еще теплым. Температура ночью +9…+14°C, днем ожидается +15…+20°C, на юге – до +25°C.

Первые выходные осени

Погода 5 и 6 сентября ожидается неустойчивая, дождливая и прохладная.

В субботу территорию Беларуси накроет ненастный атмосферный фронт. Будет облачно с кратковременными дождями. Ночная температура установится на отметках от +9 до +13°C. Днем будет от +14 до +20°C, на западе теплее.

В воскресенье местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ночью и утром – туман с видимостью до 500 м. Ветер станет холодным – северо-западным, порывистым. Ночью ожидается от +7 до +12°C, днем – от +13 до +17°C. На Полесье будет на 2–4°C теплее.

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