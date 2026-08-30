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Очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз бьют рекорды уже двое суток

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  • 30.08.2026, 13:55
  • 2,672
Очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз бьют рекорды уже двое суток
иллюстративное фото

Очередь на выезд в Польшу сократилась лишь на 220 легковушек.

Очереди на выезд из Беларуси в Евросоюз за двое суток почти не сократились. По данным Государственного пограничного комитета, в них стоит 3241 транспортных средств.

На 12.15 выезда в Польшу ждут 1965 легковых авто. Из них 1395 — в пункте пропуска «Брест», 270 — в «Берестовице», еще 300 — в «Брузги». В «Бресте» также стоят 11 автобусов.

Грузовиков в «Берестовице» — 250, в «Козловичах» — 415.

На литовском направлении очередь из 80 легковушек и 180 фур в «Каменном Логе» и из 160 легковушек и 180 фур в «Бенякони».

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