ВСУ устроили горячую ночь в России 1 30.08.2026, 13:53

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Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Под ударом оказались НПЗ, база дронов и аэродром.

В ночь на 30 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов на территории России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Одной из целей стал Киришский нефтеперерабатывающий завод в Кирише Ленинградской области РФ. После поражения на территории предприятия возник пожар.

Киришский НПЗ, также известный как «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом России и крупнейшим на Северо-Западе страны. Его мощность составляет около 20 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит моторное и авиационное топливо, дизельное горючее и другую нефтепродукцию. По данным Генштаба, завод вовлечен в обеспечение потребностей российских войск.

Еще один удар пришелся на Миллерово Ростовской области. Там украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. На объекте также был зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ейске Краснодарского края РФ был поражен военный аэродром «Ейск». После атаки на территории объекта возник пожар.

В Генеральном штабе отметили, что степень нанесенного противнику ущерба пока уточняется.

Зеленский подтвердил поражение

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил , что Силы обороны этой ночью поразили ряд важных объектов на территории России.

«Наши дальнобойные ответы работают на разных расстояниях и в разных плоскостях, но всегда справедливо и так, чтобы лишать Россию ресурсов вести ее жестокую войну», - заявил он.

Зеленский отметил, что ночью Силы обороны Украины поразили места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников в Орловской и Ростовской областях РФ.

Также был поражен военный аэродром в Ейске и объект в Черном море. Отдельно президент сообщил об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области, который, по его словам, ежемесячно приносит миллионы долларов в российский военный бюджет.

Зеленский также напомнил о недавних дальнобойных ударах по объектам в Башкортостане и Архангельской области.

«Россия каждый день должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда пришла. И важно, чтобы наше дальнобойное влияние дополнялось новыми санкционными шагами партнеров против российской военной инфраструктуры», - подчеркнул президент Украины.

По его словам, значительная часть вооружения, используемого Россией для атак по украинским городам, зависит от иностранных компонентов, химических веществ и станков.

«Постоянно передаем партнерам детали по российским схемам обхода санкций. Благодарен всем, кто помогает их закрывать», - добавил Зеленский.

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