Расцвет ВКЛ: как князь Лугвений присоединил к белорусской державе Новгород, Вязьму и Смоленск 1 30.08.2026, 13:29

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Сын великого князя Ольгерда расширил восточные рубежи нашего государства.

Лугвений Ольгердович, сын великого князя литовского Ольгерда и тверской княжны Ульяны, родился приблизительно в 1355-ом году, после крещения получил имя Семен. Впервые имя упоминается в летописях в 1379-ом году, когда он вместе с другими князьями подписал мирный договор с тевтонским орденом. В 1385-ом году Лугвений Ольгердович вместе со своим братом Ягайло и другими князьями подписывает также знаменитую Кревскую унию. В 1386-ом году участвует в битве под Мстиславлем против великого князя Смоленского Святослава Ивановича, пишет сайт vklby.com.

С 1389 по 1392 год Лугвений Ольгердович был князем в Великом Новгороде. В этот период он тайно от новгородцев присягнул Ягайло как сюзерену Новгорода. В 1390-ом году попытался присоединить Новгород к Пскову, а в 1391-ом году под Орешком разбил ганзейских пиратов-витальеров.

Когда князь вернулся в Литву, то получил от Ягайло в управление Мстиславское княжество и начал проводить успешные военные действия на восточной границе. В 1396-ом году он разбил войска рязанского князя Олега. Через шесть лет, в 1402-ом году, снова разбил рязанцев под Любуцком, при этом захватив в плен князя Радослава Олеговича. В следующем 1403-ем году взял Вязьму, через год Смоленск и присоединил к ВКЛ Воротынск. Снова был приглашен на княженье в Новгород, где пробыл до 1412-го года, одновременно являясь наместником великого князя литовского Витовта в Смоленске.

Возле Мстиславля в 1407-ом году основал Онуфриевский монастырь, который славился своим переписыванием книг и рукописей (на сегодняшний день на месте монастыря остались лишь руины).

Вместе с новгородской дружиной Лугвений Ольгердович участвовал в Грюнвальдской битве в 1410-ом году. Во время боя возглавил мстиславскую, оршанскую и смоленскую хоругви Литвы. Был поставлен в центре союзного войска между полками ВКЛ и Польши, его задачей было прикрыть фланг польского войска во время ложного отступления войск Литвы. Путем больших потерь в критический момент его хоругви выдержали натиск крестоносцев и позволили польским войскам перестроится и пойти в контрнаступление.

В 1411-ом году принял участие в подписании Торуньского мира. В этот же период защищал Новгород от шведской агрессии и заключил договор с Ягайло против крестоносцев. Из-за интриг московского княжества снова вынужден был покинуть Новгород и вернуться в Мстиславль.

Принял участие в междоусобной войне за престол ВКЛ в 1430-ом году на стороне Свидригайло против Сигизмунда Кейстутовича.

Умер Лугвений Ольгердович в 1431-году в Мстистлавле, став родоначальником Мстиславских князей и оставив после себя двух сыновей Юрия и Ярослава.

17 сентября 2010 года на замковой горе в Мстиславле в честь князя Лугвения Ольгердовича установили памятный камень с надписью «Семену Лугвению Ольгердовичу, родоначальнику князей Мстиславских, герою Грюнвальдской битвы, строителю православных святынь».

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