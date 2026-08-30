В Исландии на референдуме проголосовали против переговоров о вступлении в ЕС 4 30.08.2026, 14:16

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При этом в столице Рейкьявике большинство жителей поддержали евроинтеграцию.

Большинство жителей Исландии отказались возобновлять переговоры о вступлении страны в Евросоюз. После подсчета голосов в пяти из шести избирательных округов против выступили 52,8% участников референдума, за — 47,2%, сообщила местная телерадиокомпания RÚV. Оставшиеся голоса не смогут существенно повлиять на результат. При этом в столице Рейкьявике большинство жителей (54,5%) поддержали евроинтеграцию. Противники такого шага опасаются, что членство в ЕС ограничит суверенитет страны и поставит под угрозу контроль над ее рыболовными ресурсами.

Исландия подала заявку на присоединение к Евросоюзу в 2009 году после финансового кризиса. Переговоры начались в 2010-м, но в 2013 году новое правительство их приостановило, а в 2015-м попросило ЕС прекратить считать страну кандидатом на вступление. При этом Исландия входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону — общее рыночное пространство, предусматривающее свободное движение людей, товаров, услуг и капитала.

Правительство нынешнего премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир выступало за возобновление переговоров, представляя их как способ укрепить экономическую и политическую безопасность страны. Новый импульс вопросу придали геополитические потрясения, включая войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также американские импортные пошлины и угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать другой арктический остров — Гренландию.

Сторонники евроинтеграции также рассчитывали на снижение инфляции и стоимости кредитов за счет возможного перехода на евро. Сейчас ставка Центрального банка Исландии составляет 8%, тогда как ставка Европейского ЦБ — 2,25%.

Противники инициативы утверждали, что Брюссель не решит экономические проблемы Исландии, а членство может ограничить ее контроль над рыболовными водами. Согласно правилам ЕС, квоты на вылов рыбы определяются в том числе с учетом исторических объемов рыболовства. Некоторые исландские чиновники заявляли, что никакой угрозы нет, поскольку ни одна страна ЕС не ведет здесь промысел уже несколько десятилетий. Лидер оппозиции Гвюдрун Хафстейнсдоттир была с этим мнением не согласна. «Европейский союз пообещает некоторую гибкость, особенно на начальном этапе, но мы знаем, что это не будет длиться вечно», — говорила она.

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