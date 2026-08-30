Путин опозорился перед учителями и продемонстрировал свои проблемы с психикой 24 30.08.2026, 19:18

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Фото: Getty Images

Его «пищевая цепочка» с косатками не существует.

Диктатор РФ Владимир Путин на встрече с российскими учителями 29 августа выдал антинаучную историю о косатках, которые якобы охотятся на белых медведей. Так он пытался оправдать войну против Украины. Dialog.UA разбирался в деталях.

Путин рассказал учителям, как объяснять детям причины так называемой «СВО». Он посоветовал использовать аналогию из животного мира: как косатки «набрасываются стаей» на белых медведей и разрывают их.

Под белым медведем диктатор подразумевал Россию, а под косатками - коллективный Запад, который якобы желает навредить РФ.

«Они (косатки - ред.) едят этих медведей, как мелюзгу. Да... Они просто набрасываются стаей, и бум - на части их разрывают… Такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим «специальную военную операцию», - заявил 72-летний глава Кремля.

Проблема в том, что такой пищевой цепочки в природе не существует. Ученые не зафиксировали ни одного подтвержденного случая, когда бы косатка убила и съела какого-либо медведя. Ни разу в желудке косатки не находили останки медведей.

Украинский журналист Виталий Портников прокомментировал скандальное заявление Путина. По его мнению, диктатор своими выдумками в очередной раз продемонстрировал свои иррациональные страхи перед миром и психологическую нестабильность.

«Последнее выступление Путина перед российскими учителями неожиданно стало сенсацией, потому что продемонстрировало психическое и психологическое состояние человека, отдающего приказы в ежедневном режиме бомбить Украину… Этот человек хочет, чтобы российские учителя объясняли детям причины кровавого нападения РФ на Украину. Оказывается, в Арктике косатки набрасываются на медведей и съедают их, так что никакого другого выхода у медведей, кроме как защищаться, нет. Только на самом деле косатки никаких медведей не едят. Путин это выдумал. Или это его плохое образование… Российский президент не только на самом деле не учился на юридическом факультете Петербургского университета, который формально закончил, а и в школе не очень серьезно воспринимал информацию. Об этом есть мемуары его учительницы», - отметил журналист.

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