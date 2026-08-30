Белорусов ожидают важные налоговые изменения 9 30.08.2026, 20:19

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Новшеств будет несколько.

В 2027 году белорусов ожидает несколько налоговых новшеств. «Зеркало» рассказывает, что изменится.

Повысят некоторые сборы

По прогнозу Минфина, в 2027 году налоги для населения поднимут на уровне 6,2%. Речь в том числе и об имущественных сборах — на недвижимость, землю, транспорт.

Чиновники на каждый год рассчитывают ожидаемый уровень инфляции. По факту этот показатель может отличаться — как в бóльшую, так и меньшую сторону. К примеру, на 2025 год был план по инфляции до 5%, а по факту она составила 6,8%. Рост цен в 2027-м, как ожидают чиновники, будет до 6%.

Работодатели будут по-новому сообщать данные о работниках

С 2027 года введут новшество в отношении так называемой супербазы доходов населения: наниматели должны будут предоставлять данные о доходах физлиц один раз в квартал (сейчас — ежегодно).

Напомним, в Беларуси с 2023 года заработала «супербаза» доходов населения: наниматели должны предоставлять налоговикам информацию практически обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного сбора с физлиц. Чиновники также обязали банки предоставлять налоговой данные о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей.

Изменения по сигаретам

С 1 января 2027 года в Беларуси подорожают акцизные марки на табачные изделия:

для ввозимой продукции — с 8 до 10 копеек за марку;

для отечественной и ввозимой продукции, включая сигареты первой ценовой группы, — с 3 до 4 копеек.

Стоимость акцизной марки — один из расходов производителей и импортеров. При ее подорожании они могут заложить этот рост в стоимость продукции.

Ранее чиновники заявляли о поэтапном сближении ставок акцизов на сигареты в Беларуси с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе с Россией.

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