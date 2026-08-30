Хмара раскрыл состав и задачи своей команды в Минобороны Украины

Хмара раскрыл состав и задачи своей команды в Минобороны Украины3
- 30.08.2026, 16:41
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Будет усилена цифровая трансформация и направление когнитивной войны.
Министр обороны Украины Евгений Хмара решил сохранить старую команду Минобороны. Однако появятся и новые люди.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Хмара рассказал во время общения с журналистами.
По словам Хмары, его приоритет - сохранение команды Министерства обороны.
«В министерстве остаются сильные специалисты с компетенцией и государственной позицией. Их задача - обеспечить наследственность работы, продолжить важные проекты и усилить те направления, которые нуждаются в дополнительном внимании», - отметил министр.
В то же время, команду также усиливают новые люди:
Николай Быстрый присоединен как заместитель министра обороны и отвечает за фронт.
Любовь Галан отвечает за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны.
Сергей Боев вернулся в команду по моей инициативе, его опыт важен для работы с международными партнерами.
Также в скором времени планируется усиление направления ОПК и экспорта. Заместителем по этому направлению станет Анна Гвоздяр.
Отдельно Министерство будет усиливать цифровую трансформацию и направление когнитивной войны. Для цифрового направления рассматривается человек с боевым опытом и опытом работы в Минобороны. Для когнитивной войны кандидатура уже подобрана, задачи определены.
На вопрос журналистов о возможном возвращении Михаила Федорова в Миноборону как советника или в другой роли, Хмара отметил, что у них была одна встреча в июле.
На нем министр предложил найти любую модель или формат для продолжения совместной работы над проектами. При этом Хмара не предлагал конкретных должностей. Пока обратной связи от Федорова еще не было.