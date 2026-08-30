Жертвенный медведь или загнанная крыса? 2 Игорь Эйдман

30.08.2026, 15:18

4,006

Главная мотивация Путина — патологический страх.

Путин рассказал учителям, что начал войну с Украиной, потому что косатки якобы нападают на белых медведей стаями и разрывают их на части. А на бурых медведей, наверное, стаями нападают щуки, поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего?

Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация - патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку - злые косатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой - бредил о каком-то «мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену».

А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает, только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история.

Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что «бить надо первым»: если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами (а это полмира), то его точно «разорвут на части», «сдерут шкуру и повесят на стену», растопчут как загнанную в угол крысу.

Именно поэтому нет шансов на то, что, пока Путин у власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, - угроза всему миру. Лечиться он не собирается, сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com