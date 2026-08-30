Новый министр обороны Украины предложил Федорову сотрудничество 3 30.08.2026, 15:24

4,650

Евгений Хмара

Хмара ждет ответа.

Министр обороны Украины Евгений Хмара предложил своему предшественнику Михаилу Федорову найти формат для дальнейшего сотрудничества над совместными проектами. В то же время конкретной должности экс-министру не предлагали, а ответа на предложение Хмара пока не получил.

Об этом Евгений Хмара сообщил во время закрытой встречи с журналистами, передает «Главком».

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Михаила Федорова в Министерство обороны, Хмара рассказал, что они встречались в июле. Во время этой встречи новый глава оборонного ведомства предложил своему предшественнику рассмотреть возможность продолжения сотрудничества.

При этом, по словам Хмары, о конкретной должности для Федорова речь не шла. Сейчас новый министр ожидает ответа от экс-министра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com