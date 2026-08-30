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Новый министр обороны Украины предложил Федорову сотрудничество

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  • 30.08.2026, 15:24
  • 4,650
Новый министр обороны Украины предложил Федорову сотрудничество
Евгений Хмара

Хмара ждет ответа.

Министр обороны Украины Евгений Хмара предложил своему предшественнику Михаилу Федорову найти формат для дальнейшего сотрудничества над совместными проектами. В то же время конкретной должности экс-министру не предлагали, а ответа на предложение Хмара пока не получил.

Об этом Евгений Хмара сообщил во время закрытой встречи с журналистами, передает «Главком».

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Михаила Федорова в Министерство обороны, Хмара рассказал, что они встречались в июле. Во время этой встречи новый глава оборонного ведомства предложил своему предшественнику рассмотреть возможность продолжения сотрудничества.

При этом, по словам Хмары, о конкретной должности для Федорова речь не шла. Сейчас новый министр ожидает ответа от экс-министра.

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