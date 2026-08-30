Новый министр обороны Украины предложил Федорову сотрудничество

Новый министр обороны Украины предложил Федорову сотрудничество3
- 30.08.2026, 15:24
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Хмара ждет ответа.
Министр обороны Украины Евгений Хмара предложил своему предшественнику Михаилу Федорову найти формат для дальнейшего сотрудничества над совместными проектами. В то же время конкретной должности экс-министру не предлагали, а ответа на предложение Хмара пока не получил.
Об этом Евгений Хмара сообщил во время закрытой встречи с журналистами, передает «Главком».
Отвечая на вопрос о возможном возвращении Михаила Федорова в Министерство обороны, Хмара рассказал, что они встречались в июле. Во время этой встречи новый глава оборонного ведомства предложил своему предшественнику рассмотреть возможность продолжения сотрудничества.
При этом, по словам Хмары, о конкретной должности для Федорова речь не шла. Сейчас новый министр ожидает ответа от экс-министра.