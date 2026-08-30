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«Все друзья Лукашенко заканчивали плохо»

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  • 30.08.2026, 15:32
  • 1,606
«Все друзья Лукашенко заканчивали плохо»

Почему диктатор все чаще сближается с режимами-изгоями.

На фоне международной изоляции режим Лукашенко все активнее ищет партнеров среди самых одиозных режимов. (Беларусь недавно посетил ) глава военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайн, а вслед за ним в Минск приехала делегация «Талибана» из Афганистана.

С кем еще может сблизиться Лукашенко? И почему дружба с белорусским диктатором может стать «черной меткой» для его новых союзников?

На эти вопросы в интервью сайту Charter97.org ответил экс-политзаключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич:

— Лукашенко может встретиться абсолютно с любым изгоем. Нет никаких препятствий для таких беспринципных и жадных до власти и денег людей, как Лукашенко и другие диктаторы. Еще раз повторю: они вынуждены поддерживать друг друга, контактировать на любых уровнях.

Поэтому абсолютно любой диктатор — друг Лукашенко. Чем кровавее, тем для Лукашенко лучше. Как пример из истории: мы все помним, как Брежнев и другие генсеки Советского Союза в десны целовались с африканскими людоедами и прочей нечистью.

Что касается друзей Лукашенко, то для других диктаторов он, мне кажется, сам становится черной меткой. Потому что, если посмотреть на всех его друзей, то все, кто с ним целовался, обнимался и пожимал ему руку, заканчивали плохо. Этот список, на самом деле, можно составлять чуть ли не по календарю. Это и Мадуро, и Асад, и Каддафи, и Хусейн. Практически все они заканчивали плохо.

С Кубой Лукашенко завязывал отношения — сейчас у Кубы проблемы. Перечислять, повторяю, можно долго. Чем гнуснее режим в стране, где правит вождь, тем больше вероятность того, что он станет другом Лукашенко. Потому что Лукашенко сам — тупой, жадный, беспринципный вождь-узурпатор.

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