«Все друзья Лукашенко заканчивали плохо» 2 30.08.2026, 15:32

1,606

Почему диктатор все чаще сближается с режимами-изгоями.

На фоне международной изоляции режим Лукашенко все активнее ищет партнеров среди самых одиозных режимов. (Беларусь недавно посетил ) глава военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайн, а вслед за ним в Минск приехала делегация «Талибана» из Афганистана.

С кем еще может сблизиться Лукашенко? И почему дружба с белорусским диктатором может стать «черной меткой» для его новых союзников?

На эти вопросы в интервью сайту Charter97.org ответил экс-политзаключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич:

— Лукашенко может встретиться абсолютно с любым изгоем. Нет никаких препятствий для таких беспринципных и жадных до власти и денег людей, как Лукашенко и другие диктаторы. Еще раз повторю: они вынуждены поддерживать друг друга, контактировать на любых уровнях.

Поэтому абсолютно любой диктатор — друг Лукашенко. Чем кровавее, тем для Лукашенко лучше. Как пример из истории: мы все помним, как Брежнев и другие генсеки Советского Союза в десны целовались с африканскими людоедами и прочей нечистью.

Что касается друзей Лукашенко, то для других диктаторов он, мне кажется, сам становится черной меткой. Потому что, если посмотреть на всех его друзей, то все, кто с ним целовался, обнимался и пожимал ему руку, заканчивали плохо. Этот список, на самом деле, можно составлять чуть ли не по календарю. Это и Мадуро, и Асад, и Каддафи, и Хусейн. Практически все они заканчивали плохо.

С Кубой Лукашенко завязывал отношения — сейчас у Кубы проблемы. Перечислять, повторяю, можно долго. Чем гнуснее режим в стране, где правит вождь, тем больше вероятность того, что он станет другом Лукашенко. Потому что Лукашенко сам — тупой, жадный, беспринципный вождь-узурпатор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com