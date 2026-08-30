Россия потеряла ключевые радары ПВО

Россия потеряла ключевые радары ПВО1
- 30.08.2026, 20:55
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Под удар попали сразу два военных аэродрома.
Силы обороны Украины ночью 30 августа нанесли массированный удар по российским военным аэродромам «Ейск» и «Миллерово». В результате операции уничтожены пять объектов ПВО, склады боеприпасов и технические сооружения окупантов.
Об этом сообщает Telegram-канал командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди «Мадяра» и сообщение разработчиков БПЛА Fire Point.
В Краснодарском крае подразделения 1-го отдельного центра СБС с помощью дронов FP-1 нанесли точные удары по территории военного аэродрома и окрестных населенных пунктах.
В результате атаки уничтожено:
— СРГК «Панцирь-С1»;
— РЛС «Сопка-2» (12Л6);
— РЛС «Каста 2Е2» (близ н.п. Шабельское);
— Склад авиационного освобождения.
По данным спутниковых снимков NASA и геолокаций, после взрывов на объекте возникли масштабные пожары, по меньшей мере, в трех местах.
В Ростовской области под прицел украинских беспилотников попали объекты на аэродроме «Миллерово» и вблизи населенного пункта Долотинко. На этой локации уничтожено:
— РЛС «РСП-27» (ДРЛ-27) и РЛС «Небо-СВ»;
— Склады боеприпасов;
— Технически эксплуатационную часть.
Главной целью удара стал модуль ДРЛ-27. Это аэродромный диспетчерский radar, являющийся критически важным элементом управления воздушным движением и работающий в единой системе с посадочным локатором ПРЛ-27.
Все потери вражеской техники и инфраструктуры подтверждены данными доразведки.