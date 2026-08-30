Блокада Новороссийска загнала Кремль в ледяную ловушку 6 30.08.2026, 19:52

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Россия ищет обходной путь через Арктику.

Из-за блокирования Силами обороны порта Новороссийска Кремль рассматривает возможность доставки своей продукции на экспорт через северные порты, в частности, через Северный Ледовитый океан, по которому можно добраться и до Китая.

Однако капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах Андрей Рыженко считает, что такой план обречен на провал, сообщает Radio NV.

«Думаю, что это нереалистично, поскольку уже почти сентябрь, наступит холодная погода, и им (россиянам) нужно будет держать этот путь открытым. Для этого им нужны ледоколы, которые все еще строятся. Хочу напомнить, что Россия планирует построить целый флот очень мощных ледоколов водоизмещением 50–70 000 тонн. Это фактически авианосцы, они строят их специально для этого», – сказал Рыженко.

По его словам, для того чтобы российские корабли могли преодолеть Северный морской путь, необходимо обеспечить его определенную ширину, которая составит около 30 м. Эти судоходные каналы нужно постоянно поддерживать.

В целом, добавил специалист, существует комплексная проблема с ледоколами. Например, они каждые два года должны проходить доковый ремонт. РФ имела в своём распоряжении один док ПД-50, который мог принимать корабли такого класса. Однако он около 5 лет назад затонул, когда в нём находился российский авианосец «Адмирал Кузнецов», отметил Рыженко.

По его данным, пока РФ не смогла найти замену, поскольку подобные доки строят в странах Скандинавии и Японии, которые сейчас не сотрудничают с Кремлем. А без обслуживания в доках, добавил эксперт, такие ледоколы долгое время не будут функционировать.

Еще одна проблема – расстояние от железной дороги до северных портов составляет несколько тысяч километров, а население в этих районах значительно сократилось.

«Для того чтобы наладить северный путь к побережью Северного Ледовитого океана, и было создано российское арктическое военное группирование. Они хотят повысить уровень жизни в этом регионе… Там очень-очень много вопросов, и выгоды от такого прохода, от таких кораблей, возможно, даже в Китай, будут гораздо меньше, чем стоимость такого проекта. Это снова будет пропагандистский проект, чтобы кого-то напугать или сделать пиар», – считает Рыженко.

Он подчеркнул, что наиболее выгодным для России является транспортировка грузов именно через юг – через порт Новороссийск, который сейчас заблокирован. Поэтому для Москвы это очень болезненная ситуация, и оккупанты оказывают давление на Украину.

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