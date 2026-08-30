«ВСУ могут провести операцию на юге Беларуси»12
- 30.08.2026, 21:22
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Украинский депутат назвал возможный сценарий.
Режим Лукашенко наращивает военную активность вблизи украинской границы. В Беларуси проходят внезапные проверки и переброска войск, а в Гомельской области строят железную дорогу к новому военному полигону.
Как Украина может ответить на действия режима Лукашенко и дальнейшее усиление военной инфраструктуры у своей границы?
На этот вопрос в интервью сайту Charter97.org ответил депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда:
— Это не прямая угроза для Украины. Это в первую очередь угроза Балтийскому региону. Косвенно любая угроза Балтике влияет и на Украину, но в данном случае речь идет именно о косвенном влиянии.
Украина должна быть готова провести свою операцию на юге Беларуси, чтобы снять давление на Балтику и поломать планы Москвы в отношении Балтийского региона.
В любом случае белорусы должны понимать: с Лукашенко во главе они обречены на то, что война будет на территории Беларуси. Лукашенко втянет их в эту войну. С учетом того, что Беларусь является основной площадкой военной угрозы для стран НАТО, основной удар, основные проблемы и основные потери будут именно на территории Беларуси.