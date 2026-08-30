ВСУ могут повторить в России «крымский сценарий» 5 30.08.2026, 16:59

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Эксперт назвал наиболее уязвимые цели противника.

Украине важно запускать по России не 1000 дронов в день , а концентрироваться на местах, где у россиян минимальная противовоздушная оборона, сосредоточиваться на самых уязвимых объектах.

Об этом заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире «Фабрики новостей». «Можно подавить что угодно силой, количеством, но для нас в условиях ударов по нашим предприятиям, производителям – это не тот путь. Правильно поступили с Крымом – там сначала выбивали ПВО, а потом уже занимались объектами хозяйства, воинскими частями, позициями зенитных комплексов, поскольку без радара – это цель. Пусковая установка – это цель, какая-то транспортно-заряжающая машина – это тоже цель. Она ничего не может без наведения радара», – сказал эксперт.

По его мнению, сейчас нужно сосредоточиться на местах, где минимальна противовоздушная оборона.

«Хотя в целом эти операции все же довольно сложны, мы запускаем не просто крылатые ракеты, они сопровождаются и имитаторами, и целями, и дрон-имитаторами… Сосредоточиваться нужно на самых уязвимых объектах. Не тратить огромное количество дронов на Москву и, скажем, область в тех местах, где она активно защищена. Есть много городов, мы еще полностью не выбили ни Белгород, ни Курск, ни Брянск», – пояснил Романенко.

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