BMW установила новый рекорд на рынке электрокаров 4 30.08.2026, 17:06

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Компания преодолела отметку в два миллиона проданных машин.

BMW достигла знаковой отметки — компания передала клиенту двухмиллионный полностью электрический автомобиль. Им стал BMW i5 M60 xDrive, произведенный на заводе в Дингольфинге в Германии, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Первый миллион электромобилей BMW реализовала к концу 2023 года. На второй компании понадобилось примерно два с половиной года. Следующим важным этапом становится запуск производства новых моделей на платформе Neue Klasse.

Фото: BMW

В августе завод BMW в Мюнхене начал серийный выпуск электрического седана i3 нового поколения. Около 2027 года предприятие планируют полностью перевести на производство электромобилей Neue Klasse.

«Производство двух миллионов полностью электрических автомобилей подчеркивает, как модели BMW и Mini завоевывают покупателей по всему миру», — заявил член правления BMW Йохен Голлер.

Главным двигателем роста в Европе становится электрический iX3. В первом полугодии 2026 года электромобили заняли 28% продаж BMW в регионе, а поставки выросли на 38% — до 81 445 машин. На iX3 пришлось около трети заказов на электромобили BMW в Европе.

Фото: BMW

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