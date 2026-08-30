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Депутат Госдумы РФ призвал ударить по Украине ядерным оружием

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  • 30.08.2026, 17:14
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Депутат Госдумы РФ призвал ударить по Украине ядерным оружием

В Москве фактически расписались в панике и безысходности.

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что Россия должна применить тактическое ядерное оружие против Украины в случае необходимости. По его словам, дискуссий о возможном применении такого оружия быть не должно.

Об этом сообщил сам Журавлев в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.

Он заявил, что российские войска продвигаются вперед, однако, по его мнению, «нужно наносить более сильные удары».

«Мы обязаны применить тактическое ядерное оружие, и не стоит из этого делать проблему. Мы должны заставить врага капитулировать», — заявил Журавлев.

Депутат также подчеркнул, что Украина должна понять: ей придется капитулировать.

«Придётся бить — будем бить. И это не обсуждается», — сказал он.

Ранее в высказываниях главы МИД РФ Сергея Лаврова также усматривали намек на возможное применение ядерного оружия в ответ на агрессию НАТО.

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