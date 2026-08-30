У берегов Северного Кипра опрокинулся паром с почти 300 пассажирами

У берегов Северного Кипра опрокинулся паром с почти 300 пассажирами1
- 30.08.2026, 16:12
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Часть пассажиров оказалась в воде.
У берегов Северного Кипра 30 августа опрокинулся паром с почти 300 пассажирами на борту. Они ожидают спасения, сообщает газета Özgür Gazete Kıbrıs.
Паром шел из города Гирне Северного Кипра в турецкий город Ташуджу. Он опрокинулся и набрал воду в 2−3 км от берега вскоре после выхода из порта Гирне.
На видео, опубликованном газетой, видно, что люди в спасательных жилетах сидях на перевернутом судне, кто-то в жилете находится в воде.
«Катера береговой охраны, гражданские суда, вертолеты и суда частных компаний пытаются спасти пассажиров. На берегу также находятся в готовности машины скорой помощи», — сообщила газета.
Часть пассажиров уже забрало коммерческое судно.
KURTARILAN BİR GRUP YOLCUNUN SAHİLE GETİRİLİŞ ANI— Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 30, 2026
Girne Limanı'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra 2-3 km açıkta alabora olan 250'den fazla kişinin bulunduğu Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'ndeki yolculardan bir kısmı daha ticari bir gemi ile sahile getiriliyor.
Video:… pic.twitter.com/349rUqAGFA