В России начались массовые задержки зарплат 5 30.08.2026, 17:32

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Почти две тысячи шахтеров Кузбасса не видят денег месяцами.

Более 1,7 тыс. шахтеров компании «Северный Кузбасс» не получают зарплату с октября 2025 года. Об этом сами работники сообщили в видеообращении к кандидатам в депутаты Госдумы. Его опубликовал «Сибирский экспресс».

Горняки попросили вмешаться в ситуацию с задолженностью, которая, по их словам, «перевалила за полмиллиарда рублей». «Многие ушли, кого-то вынудили уволиться, но долг перед ними остается», — отметили шахтеры. По их словам, обещания губернатора Ильи Середюка «ни к чему не привели», как и уголовные дела, возбужденные по факту невыплаты зарплаты.

Авторы обращения также отметили, что в Кемеровской области такая ситуация «повторяется от шахте к шахте». «Мы люди терпеливые. Но Кузбасс хорошо помнит, к чему приводило молчание и невыплаты горнякам. Своих прав шахтеры всегда добивались. И, если нужно, добьются и сейчас… Мы не просим милостыню, мы требуем заработанное нами тяжелым горняцким трудом», — подчеркнули работники.

«Северный Кузбасс» добывает уголь на шахтах «Первомайская» и «Березовская», а также владеет обогатительной фабрикой и сервисными и транспортными предприятиями. Компанию возглавляет Станислав Лупий, который ранее избирался в совет депутатов Кемеровского муниципального округа от «Единой России».

О проблемах с выплатой зарплат шахтерам на «Северном Кузбассе» стало известно еще осенью 2025 года. Губернатор обещал решить вопрос в течение месяца, но этого не произошло. В мае 2026-го Следственный комитет сообщил, что сумма задолженности превысила 256 млн рублей. По данным СК, Лупий направлял положенные шахтерам деньги на оплату счетов подконтрольных ему компаний и выписывал премии себе и руководству предприятия.

После начала войны в Украине российская угольная отрасль столкнулась с тяжелым кризисом. По данным губернатора, 80% угольных предприятий Кемеровской области работают в убыток. «Это уже продолжается четыре года. Сначала ждали, терпели, сейчас это становится невыносимым», — заявил Середюк 24 августа. Он также рассказал о закрытии 18 угольных предприятий в области, отметив, что «шесть-семь из них потеряны безвозвратно».

В апреле Середюк сообщил, что в «красной зоне» находятся 33 угольных предприятия Кузбасса, а добыча угля упала до уровня 2011 года. Среди причин кризиса он называл санкции, проблемы со сбытом, рост себестоимости горных работ и увеличение железнодорожных тарифов.

В угольной отрасли Кузбасса заняты более 100 тыс. человек и свыше 150 предприятий. Регион обеспечивает 50% добычи всего российского угля.

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