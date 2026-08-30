Около 200 военных РФ попали в плен в Нигере? 4 30.08.2026, 20:40

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Российский Африканский корпус оказался в эпицентре военного мятежа.

The New York Times пишет, что военные, устроившие мятеж в Нигере, могли несколько часов удерживать в заложниках российских военнослужащих на авиабазе у аэропорта столицы Ниамея. Захват заложников среди нигерских военных и иностранцев также подтвердил Jeune Afrique источник в службах безопасности Нигера.

Le Monde пишет, что на территории аэропорта Ниамея базировались около 200 военных российского Африканского корпуса и около 300 итальянских военных. Во время мятежа они, по данным издания, старались оставаться в стороне от столкновений между правительственными силами и мятежниками.

По данным NYT, операция началась около часа ночи и продолжалась до утра. Минобороны Нигера заявило, что 29 августа примерно в 00:20 группа военных попыталась удерживать против воли некоторых сослуживцев в казарме базы 101 в Ниамее, а также открыла огонь по "чувствительным объектам" города.

Financial Times со ссылкой на очевидцев и источники пишет, что мятежники атаковали крупную военную базу в аэропорту Ниамея, ненадолго захватили национальную телерадиокомпанию в попытке переворота и пытались атаковать президентский дворец.

После того как их оттеснили от президентского дворца, мятежники забаррикадировались на базе 101. По данным Afriques Plus со ссылкой на источник Jeune Afrique, они удерживали в заложниках нигерских солдат и иностранных граждан, личности которых к концу дня установить не удалось.

К вечеру субботы лояльные властям силы при поддержке российского Африканского корпуса отбили базу в Ниамее, сообщило AFP со ссылкой на дипломатический источник и источники в службах безопасности. Несколько мятежников были убиты. О дальнейшей судьбе заложников на момент публикации не сообщалось.

Нигером с 2023 года управляет хунта генерала Абдурахмана Тчиани. После прихода к власти она разорвала военное сотрудничество с Францией и обратилась к России. Однако, как отмечают западные аналитики, разворот стран Сахеля к Москве не улучшил безопасность: уровень насилия и число жертв после переворотов только выросли.

Попытка переворота в Ниамее стала уже третьим крупным эпизодом стрельбы в столице Нигера в этом году, но на этот раз масштаб столкновений оказался серьезнее.

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