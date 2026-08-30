Беларусь ждет теплый финал лета 30.08.2026, 17:53

1,238

Синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни сентября.

Последние два дня календарного лета в Беларуси обещают заметную смену погоды. 31 августа страна еще окажется в теплом секторе обширного атлантического циклона, благодаря чему температура местами поднимется до +30 °C. А уже 1 сентября на большей части территории пройдут дожди, местами сильные и с грозами, после чего в Беларусь начнет поступать более прохладный атлантический воздух, пишет «Виртуальный Брест».

В последний день августа в Беларусь будут поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с юга Европы. Из-за этого температура днем составит около +24…+30 °C. На юго-востоке будет теплее всего, тогда как на западе погода начнет меняться раньше из-за приближения фронтальной зоны.

Местами 31 августа пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Наибольшая вероятность осадков просматривается на юго-востоке, где будет формироваться линия неустойчивости, и на западе, куда подойдет фронтальный раздел.

Особое внимание метеорологи обращают на холодный участок фронтальной волны, которая днем сформируется над Польшей. К вечеру он начнет смещаться в сторону Беларуси. В юго-западных районах это может привести к более интенсивным осадкам и шквалистым усилениям ветра с порывами до 15–20 м/с.

В Минске последний день лета пройдет сравнительно спокойно. Ночью ожидается +12…+14 °C, днем около +25…+27 °C, существенных осадков не прогнозируется.

Однако уже в ночь на 1 сентября ситуация начнет быстро меняться. На холодном фронте атлантического циклона сформируется новая волна, которая будет развиваться по мере продвижения на восток.

В течение 1 сентября дожди охватят большую часть Беларуси. Местами они будут сильными, возможны грозы. Дополнительная грозовая активность ожидается на западе страны, где пройдет вторичный холодный фронт.

На характер погоды повлияет и сильный высотный поток. Зона максимальных скоростей струйного течения на уровне около 500 гПа сместится из района Польши в сторону западных и юго-восточных районов Беларуси. В сочетании с нисходящими потоками воздуха это создаст условия для порывистого ветра.

Местами порывы могут достигать 15–20 м/с. На юго-востоке в теплом секторе циклона ветер в отдельных районах способен быть еще сильнее.

Именно юго-восточные районы будут представлять наибольший интерес с точки зрения развития гроз. Здесь одновременно могут сложиться значительная неустойчивость атмосферы, глубокий вертикальный сдвиг ветра и достаточная влажность. В результате отдельные грозовые ячейки способны получить организованную структуру.

Не исключено формирование суперячеек, сопровождающихся сильными ливнями, шквалами и локальным крупным градом. По отдельным модельным расчетам размер градин может превышать 1 сантиметр. При этом подобные явления всегда носят локальный характер, и их фактическое развитие будет зависеть от конкретной ситуации непосредственно в течение дня.

Температурный контраст 1 сентября также окажется заметным. Ночью по стране ожидается +13…+18 °C, а на юго-западе местами возможен туман. Днем температура будет сильно различаться по регионам: на севере и западе около +17…+24 °C, тогда как на юго-востоке перед прохождением фронта еще возможно повышение до +25…+30 °C.

После прохождения циклона теплая воздушная масса начнет постепенно уступать место более прохладному воздуху атлантического происхождения. Это станет фактическим переходом к осеннему характеру погоды.

В последующие дни дневные температуры будут преимущественно находиться в пределах +15…+22 °C. Периоды сухой погоды будут чередоваться с кратковременными дождями, сохранится и вероятность порывистого ветра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com